iOS 17 a une adoption beaucoup plus faible que iOS 16

iOS 17 est une version moins attrayante que iOS 16

L’adoption d’iOS 17 est plus basse que celle d’iOS 16

iOS 17 est installé sur 76% des appareils lancés au cours des quatre dernières années, une adoption plus faible que celle d’iOS 16, qui était de 81% au cours de la même période en 2023. Ces données proviennent d’Apple et sont officielles après cinq mois depuis le lancement d’iOS 17 en septembre de l’année dernière.

Malgré les nouvelles fonctionnalités intéressantes d’iOS 17, il n’a pas été aussi attrayant qu’iOS 16. De plus en plus, les utilisateurs préfèrent ne pas mettre à jour et rester sur des versions plus anciennes plutôt que de devoir faire face à des erreurs corrigées avec le lancement de nouvelles versions par Apple.

Voici l’adoption d’iOS 17

En plus de révéler l’adoption d’iOS 17 au cours des cinq premiers mois, Apple a également partagé que 20% des iPhone lancés au cours des quatre dernières années ont toujours iOS 16 installé, et 4% une version plus ancienne. En ce qui concerne le nombre total d’appareils actifs, 66% exécutent iOS 17, 23% exécutent iOS 16 et 11% une version antérieure d’iOS.

Apple a également partagé les chiffres d’iPadOS 17. Seulement 61% des iPads lancés au cours des quatre dernières années ont installé iPadOS 17, tandis que 29% exécutent iPadOS 16. Les 10% restants exécutent une version antérieure à iPadOS 16. En ce qui concerne le nombre total d’iPads actifs, 53% ont iPadOS 17, 29% ont iPadOS 16 et 18% ont une version antérieure d’iPadOS.

Ces chiffres sont plus bas que ceux partagés par Apple l’année dernière à la même période, lorsque 81% des iPhone introduits au cours des quatre dernières années étaient équipés d’iOS 16. Cependant, l’adoption d’iPadOS a quant à elle augmenté, puisqu’en février 2023, seulement 53% des iPads lancés au cours des quatre dernières années avaient iPadOS 16 installé.

Avec le temps, nous constatons que les utilisateurs sont réticents à installer une nouvelle version du système d’exploitation en raison des erreurs qui surviennent parfois, mais qui sont ensuite corrigées. Il est important de mettre à jour les appareils, non seulement pour profiter des nouveautés, mais aussi pour bénéficier des corrections de sécurité.