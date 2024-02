Télécharger le certificat numérique sur votre téléphone portable Xiaomi est plus facile que jamais : avec cette application, vous pouvez le faire en très peu de temps

Il est probable qu’à un moment donné, vous ayez dû effectuer une démarche auprès de l’administration publique espagnole et que vous ayez dû utiliser l’application Cl@ve ou la connexion sur la plateforme en question. Comme vous le savez, avoir votre certificat numérique peut vous faire gagner beaucoup de temps dans ce type de démarches, mais il n’est pas toujours facile de le télécharger et de l’avoir disponible sur n’importe quel appareil.

Heureusement, nous disposons actuellement de l’application de la FNMT, un service qui va considérablement faciliter notre vie pour avoir le certificat numérique disponible sur notre téléphone Android, et pour lequel nous n’aurons besoin que de notre carte d’identité pour le télécharger, un processus que nous vous montrons en détail dans cet article.

Comment télécharger votre certificat numérique via l’application de la FNMT

Dans ce cas, grâce à la capacité offerte à nos téléphones par la puce NFC et la possibilité de connecter notre DNIe via cette technologie, l’application de la FNMT va nous permettre de télécharger assez facilement le certificat numérique sur notre téléphone, une fonction qui a été récemment ajoutée.

Évidemment, la première chose à faire est de télécharger cette application depuis le Google Play Store gratuitement et en toute sécurité, et une fois que nous l’avons prête, il suffit d’y entrer et de cliquer sur l’option « Demander un certificat numérique ».

Ensuite, nous devrons sélectionner la section « Lecture de DNIe » et, après avoir saisi notre adresse e-mail et le PIN de la carte d’identité fourni lors du renouvellement du DNI, il suffit simplement de placer notre carte d’identité à l’arrière du téléphone jusqu’à ce que les deux établissent une connexion (assurez-vous d’avoir activé la puce NFC dans les paramètres du téléphone).

Ainsi, une fois que tout le processus est terminé, l’émission du certificat commencera et vous pourrez le télécharger sans aucun problème sur la mémoire interne de votre appareil pour une utilisation ultérieure sans avoir à vous rendre à un office administratif pour l’obtenir en personne.

Téléchargement | Application de la FNMT