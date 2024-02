Les prochains pays potentiels où Vision Pro pourrait être lancé sont révélés.

La Chine, la France, l’Allemagne ou le Canada seraient les premiers pays à recevoir l’Apple Vision Pro

L’Apple Vision Pro sortirait bientôt des États-Unis.

Quand l’Apple Vision Pro sera-t-il lancé dans d’autres pays ? Selon les rumeurs provenant de la chaîne d’approvisionnement, bientôt. Une rumeur qui corrobore les prédictions de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui prévoit une expansion internationale de l’ordinateur spatial d’Apple avant le mois de juin, avant la WWDC 2024.

Comme le suggère ITHome, des rumeurs circulent dans la chaîne d’approvisionnement selon lesquelles Apple lancera son Vision Pro en Chine dès le mois d’avril prochain, mais au plus tard au mois de mai. Selon le média, le processus d’enregistrement de l’Apple Vision Pro est sur le point d’être achevé, ce qui signifie que l’appareil pourra bientôt être vendu dans le pays.

Nous connaissons déjà la possible feuille de route de la commercialisation internationale de Vision Pro

Si nous prenons ces rumeurs pour véridiques, la Chine serait l’un des premiers pays où Apple lancerait son Vision Pro. Mais grâce à l’analyste Mark Gurman de Bloomberg, nous connaissions déjà d’autres candidats potentiels pour recevoir l’Apple Vision Pro. L’année dernière, Gurman a affirmé que les pays prioritaires pour Apple étaient le Canada, le Royaume-Unis, la France et la Chine.

Comme l’anglais est la langue commune au Royaume-Unis et au Canada, il serait plus facile d’étendre le Vision Pro à ces pays avant de l’ajouter à la liste de la Chine. Mais cela signifierait qu’il pourrait être lancé chez eux dès le mois d’avril, avant le lancement en Chine.

Gurman a également déclaré que la France et l’Allemagne feraient partie du premier groupe de pays où le Vision Pro sera lancé, suivis de Hong Kong, du Japon, de la Corée et de l’Australie. Ainsi, si nous prenons en compte toutes les informations, nouvelles et anciennes, voici ce qui pourrait être la feuille de route de la commercialisation internationale du Vision Pro pour cette année :