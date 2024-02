ChatGPT a désormais son application pour Apple Vision Pro

Apple Vision Pro est l’une des innovations les plus révolutionnaires de 2024. Aucune plateforme ne veut être laissée pour compte, c’est pourquoi elles lancent des versions spécifiques de leurs applications pour ce dispositif de réalité mixte. Parmi les dernières à se joindre à la tendance se trouve ChatGPT, qui a lancé l’application de chatbot sur l’App Store de visionOS, le système d’exploitation utilisé par les lunettes.

Nous savons maintenant que l’IA disposera de sa propre application sur Apple Vision Pro grâce à une publication de la première dans son compte sur X. Dans son post (c’est ainsi qu’on appelle les tweets maintenant), elle indique que le chatbot est déjà disponible sur le dispositif.

chat has now entered the 3D world.

you can find it in the visionOS App Store. pic.twitter.com/TethfMEc9j

— ChatGPT (@ChatGPTapp) 2 février 2024