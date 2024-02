Une des meilleures applications pour faire de l’exercice à la maison peut être téléchargée gratuitement pour une durée limitée

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir une ‘formation à domicile’ avec une remise de 100% sur son prix habituel, qui est presque de 2 euros.

La formation à domicile est gratuite pendant quelques heures – profitez-en !

Si vous souhaitez économiser la cotisation mensuelle de votre salle de sport et que vous recherchez une bonne application pour améliorer votre condition physique sans quitter votre domicile, vous êtes au bon endroit, car nous allons vous expliquer comment vous pouvez obtenir l’une des meilleures applications Android pour vous mettre en forme depuis chez vous, totalement gratuitement, mais vous devez être rapide, car cette magnifique application reprendra son prix d’origine dans quelques heures.

Nous parlons de ‘formation à domicile’, une application qui a déjà été téléchargée plus d’un million de fois et qui compte une note moyenne de 4,8 sur 5 dans le Google Play Store, basée sur près de 29 000 critiques d’utilisateurs.

Google Play Store | Formation à domicile (Gratuit 1,79 euros )

La ‘formation à domicile’ est gratuite pendant quelques heures

La ‘formation à domicile’ est l’une des meilleures applications de fitness que vous pouvez trouver sur Google Play, car elle met à votre disposition une grande variété de séances d’entraînement quotidiennes, grâce auxquelles vous pourrez travailler tous les groupes musculaires et vous mettre en forme sans quitter votre domicile.

De plus, pour effectuer n’importe lequel des exercices inclus dans cette application, vous n’aurez besoin d’aucun matériel supplémentaire comme des haltères, car ils peuvent tous être réalisés avec le poids de votre corps et, de plus, chaque exercice est accompagné d’une vidéo explicative en 3D qui vous indique comment le faire correctement.

Pour que vous puissiez vous concentrer sur un objectif précis, la ‘formation à domicile’ vous propose différents programmes d’entraînement, qui incluent, par exemple, des entraînements pour gagner de la masse musculaire, des entraînements pour brûler les graisses et perdre du poids, ainsi que des entraînements HIT, composés d’exercices à haute intensité à réaliser en peu de temps et avec très peu de pauses entre eux.

Mais ce n’est pas tout, car cette application enregistre également automatiquement vos séances de fitness pour que vous puissiez suivre tous vos entraînements et vous envoie une notification le jour où il est temps de vous entraîner pour vous motiver à le faire.

De plus, si votre objectif actuel est de perdre du poids, sachez que la ‘formation à domicile’ vous propose plusieurs plans nutritionnels qui vous aideront à améliorer vos habitudes alimentaires et à mieux manger.

Habituellement, le prix de la ‘formation à domicile’ est de 1,79 euros, mais au cours des prochaines heures, vous pourrez la télécharger gratuitement. Cette application est compatible avec tout appareil sous Android 5.0 ou versions ultérieures et ne contient pas de publicité ni d’achats intégrés, vous n’aurez donc pas à dépenser un centime pour profiter de toutes ses fonctionnalités.