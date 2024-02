Officiel : la série Xiaomi 14 sera présentée le 25 février sur le marché mondial

Le fondateur de Xiaomi a déjà fixé une date de présentation officielle pour la série et il semble que sa campagne mettra l’accent sur la photographie, bien que des doutes subsistent encore sur ces terminaux.

Le Xiaomi 14 Pro dans toutes ses couleurs.

Les Xiaomi 14 et 14 Pro sont déjà disponibles depuis un certain temps en Chine. Le mois dernier, ils ont été officiellement présentés dans le géant asiatique, où ils ont réussi à vendre un million et demi d’unités en seulement 10 jours. Les Chinois connaissent bien leur marché et savent qu’ils ont beaucoup à gagner là-bas, c’est pourquoi ils lancent également des éditions limitées de leurs téléphones sur leur territoire.

Il restait à savoir quand ces terminaux seraient officiellement présentés sur le marché mondial, mais nous avons déjà une réponse à cela. Par le biais d’un post sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter), Lei Jun, fondateur de Xiaomi, a partagé la date de présentation officielle des nouveaux fleurons de l’entreprise sur le marché mondial.

Dans un peu plus de deux semaines, les Xiaomi 14 seront présentés à l’échelle mondiale

It’s a moment we share. Feb 25th, the #LensToLegend journey begins. Get ready to be inspired. 🟠📷🔴 #Xiaomi14Series pic.twitter.com/bw1PyxO6Vg — Lei Jun (@leijun) 6 février 2024

Comme vous pouvez le voir dans le post, le dirigeant a partagé une image révélant la date de la présentation, le 25 février prochain. Cette date est accompagnée d’un slogan, « Lens to legend » (« de l’objectif à la légende »), faisant référence de manière évidente à la collaboration de la marque chinoise avec le fabricant d’objectifs Leica. Même le texte du post y fait référence.

En réalité, si nous regardons attentivement l’image, nous pouvons voir ce qui ressemble à des parties d’un objectif d’appareil photo. Cela pourrait signifier que, une fois de plus, la stratégie de vente de Xiaomi pour ces téléphones sur le marché mondial mettra l’accent sur les capacités photographiques du terminal.

Il est certain que le Xiaomi 14 sera présenté, mais nous ne pouvons pas dire la même chose du modèle Pro. Les dernières informations à ce sujet suggèrent qu’il pourrait ne pas être vendu sur le marché mondial, mais nous imaginons que nous ne serons éclaircis que le 25 février prochain.