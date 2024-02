Les experts en confidentialité et sécurité de la multinationale nous donnent 5 conseils pour maintenir la sécurité

Avec ces astuces, vous pouvez éviter de nombreux problèmes sur Internet

Maintenir la sécurité sur Internet peut nous éviter des désagréments. Nous avons déjà parlé auparavant d’arnaques par e-mail, telles que l’usurpation d’identité d’Endesa, ou celle du faux fils sur WhatsApp, il est également essentiel de naviguer de manière prudente sur Google. C’est précisément pourquoi voici les 5 conseils de Google pour être plus sûr sur Internet dont il parle dans son blog.

Protéger les mots de passe en ligne

Le gestionnaire de mots de passe de Google vous permet de créer et sauvegarder de manière sécurisée des mots de passe solides pour les sites et applications que vous visitez régulièrement. De plus, il vous avertira si vos identifiants ont été compromis par une action frauduleuse et vous empêchera de les saisir sur des sites web malveillants.

Personnaliser et anticiper la vérification de sécurité

La version de bureau de Chrome exécute automatiquement la vérification de sécurité. Si l’un de vos mots de passe a été compromis, l’une de vos extensions est dangereuse, vous n’utilisez pas la dernière version de Chrome ou avez besoin de vérifier les autorisations d’un site web, vous recevrez une alerte. Ces alertes s’afficheront dans le menu des trois points de Chrome. De plus, désormais, la vérification de sécurité vous avertira si vous recevez de nombreuses notifications provenant de pages web auxquelles vous n’accédez pas régulièrement.

Utiliser la vérification en deux étapes

La vérification en deux étapes est un système de sécurité qui confirme votre identité. Dans cet article, nous vous expliquons ce que c’est et comment l’activer. Elle est présente chez Google, mais également sur les réseaux sociaux ou les sites web où vous vous connectez avec un compte, comme Instagram ou Telegram. Si des voleurs vous volent votre mot de passe, ils auront besoin de plus d’informations pour accéder à votre compte grâce à elle.

Activer la navigation sécurisée améliorée

Dans Chrome, vous pouvez activer la navigation sécurisée améliorée pour naviguer plus sûrement sur Internet. Elle renforce la protection contre les téléchargements et les sites web dangereux. Google affirme que le nombre d’escroqueries de phishing parmi les personnes utilisant la navigation sécurisée est de 20% à 35% inférieur.

Surveiller les comportements malveillants et vérifier les URL

Google indique qu’il bloque 100 millions de tentatives de phishing chaque jour, mais il est impossible d’en empêcher toutes. Vous pouvez tomber sur des escrocs qui clonent des sites web, créant des répliques qui semblent réelles. Il est possible de les identifier en examinant les URL, les adresses web. Parfois, elles comporteront un « l » minuscule se faisant passer pour un « I » majuscule, bien que leur répertoire pour s’introduire soit pratiquement infini.

C’est pourquoi vous devez également surveiller les comportements malveillants. De quoi parlons-nous ? Ceux qui vous demandent de faire des paiements rapidement, vous redirigent vers d’autres sites ou, lors du chargement de la page, affichent des adresses étranges. Lorsque cela se produit, il s’agit probablement d’une arnaque.