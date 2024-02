Si Instagram se ferme tout seul sur ton Xiaomi, voici ce que tu peux faire pour résoudre le problème.

Autrefois uniquement utilisé pour télécharger des images, Instagram est aujourd’hui un réseau social multitâches en soi-même, où vous pouvez faire des directs, parler en utilisant un chat privé, acheter des choses et publier des histoires populaires. Il est depuis des années dans le top 5 des réseaux sociaux les plus utilisés, mais comme les autres, il peut rencontrer des problèmes.

En faisant partie du saint triplé de Meta aux côtés de Facebook et WhatsApp, le problème de l’importance et de l’utilisation massive d’Instagram est que, lorsque cela échoue, cela affecte littéralement des milliards de personnes. Et cela peut ou non vous affecter, ou devenir un drame car vous ne pouvez pas ouvrir votre IG. Vous est-il déjà arrivé de ne pas pouvoir ouvrir Instagram et que cela ne se résolve pas en redémarrant votre smartphone ? Voyons les raisons.

Instagram ne fonctionne pas : raisons et solutions

Cela peut être un problème avec l’application, un problème avec votre connexion/données mobiles ou un problème dans le logiciel du téléphone. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela :

Les serveurs peuvent être hors service

La cause la plus basique est qu’il y ait un problème avec les serveurs, qui sont en fin de compte responsables de tout l’échange de données et de l’infrastructure en ligne de l’application. Tout comme lorsque Twitter, WhatsApp ou Telegram cessent de fonctionner, il est préférable de se rendre sur un site web appelé Down Detector, qui affiche l’état opérationnel des applications, des réseaux sociaux, des plateformes et des services en ligne.

L’application peut être obsolète





Il arrive que Instagram ne fonctionne pas correctement même si vous pouvez y accéder, par exemple en ne vous permettant pas de participer à des tendances telles que celle des images où vous choisissez vos 5 séries préférées et les partagez dans vos histoires. La raison peut être que l’application a une mise à jour en attente qui ne s’est pas affichée, ou que vous l’avez ignorée.

Pour cela, rendez-vous sur ce lien du Google Play Store et vérifiez si un message de « Mise à jour » apparaît ou non sur la fiche de l’application. Si c’est le cas, mettez-la à jour et réessayez.

Permissions manquantes, cache excessif, redémarrage magique





Instagram est l’une de ces applications qui, en raison de sa nature multitâches, demande de nombreux permissions de la part de l’utilisateur et de son téléphone. Vous pouvez d’ailleurs les voir sur l’image ci-dessus. Le dysfonctionnement de l’application ou l’impossibilité d’y accéder peuvent être dus à un problème d’attribution des permissions, il est donc préférable de les vérifier si vous souhaitez continuer à utiliser IG.

Ouvrez les paramètres : faites glisser votre doigt vers le bas sur l’écran du côté droit pour faire apparaître le menu des fonctionnalités, puis cliquez sur l’icône des paramètres. Ou faites glisser votre doigt vers le haut pour ouvrir le tiroir des applications et recherchez les paramètres. Faites défiler vers le bas jusqu’à trouver Applications Dans les applications, recherchez et recherchez Instagram et ouvrez-le Dans l’écran d’informations de l’application, recherchez Autorisations Dans cette section, vous verrez la liste des permissions que vous avez accordées à Instagram et celles que vous n’avez pas accordées





Pendant que vous y êtes, revenez en arrière, à l’écran d’informations de l’application Instagram. Au lieu d’entrer dans les Autorisations, faites défiler jusqu’au Stockage et ouvrez-le. Regardez en bas à droite et vous verrez l’option pour effacer le cache. Faites-le. Ce geste devrait également résoudre certains problèmes.

Et si tout continue de ne pas fonctionner, essayez de désinstaller Instagram de votre téléphone et de le réinstaller.