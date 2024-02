YouTube aura une application pour Apple Vision Pro

Tout a pris un virage à 180 degrés et il y aura enfin une application native de YouTube pour visionOS

YouTube sera également disponible pour visionOS

Apple Vision Pro connaît un grand succès dès ses premiers jours de vie, tant en termes de ventes que des premières impressions des utilisateurs qui ont testé l’appareil. Cependant, il est arrivé sans certaines des applications les plus populaires telles que Netflix, Spotify ou YouTube. Mais il semble qu’il y aura finalement une application native de YouTube pour visionOS après tout.

La raison donnée par certaines des entreprises derrière les applications les plus populaires du moment était que l’ordinateur spatial d’Apple n’avait pas suffisamment d’utilisateurs pour développer une application native ou lancer sa version pour iPad. Cependant, il semble qu’une application native de YouTube pour visionOS fasse partie des projets de Google.

YouTube arrivera sur visionOS

Dans des déclarations au média The Verge, YouTube a déclaré qu’ils étaient enthousiasmés par le lancement de Vision Pro et qu’une application de YouTube pour visionOS fait partie de leurs projets, sans toutefois fournir de date de sortie. Plus précisément, les déclarations étaient les suivantes : « Nous sommes enthousiasmés par le lancement de Vision Pro et nous faisons de notre mieux pour que les utilisateurs aient une bonne expérience avec la version web. Nous pouvons confirmer qu’une application pour visionOS fait partie de nos projets ».

Cependant, YouTube a toujours mis du temps à adopter de nouvelles fonctionnalités sur les appareils Apple, il est donc encore incertain quand il lancera une version native pour visionOS. Cependant, en attendant, Apple Vision Pro dispose d’une alternative appelée Juno, qui est un lecteur YouTube, ou les utilisateurs ont également la possibilité d’utiliser la plateforme depuis Safari.

Bien que des applications très populaires telles que Netflix, Spotify ou YouTube ne soient pas encore disponibles sur Vision Pro, il est vrai que l’appareil dispose déjà de plus de 600 applications adaptées à visionOS qui exploitent le potentiel du premier ordinateur spatial d’Apple, dont nous avons déjà pu voir l’intérieur grâce à un démontage récent qui a été effectué.