Marre du classique noir ? Les 12 couleurs les plus originales pour téléphones mobiles disponibles sur le marché

Qui a dit que les mobiles ne pouvaient pas être à la mode ? Les tons orangés et pastel font sensation

Le Google Pixel 7a en couleur Corail

Les temps où tout le monde utilisait un téléphone de couleur blanche ou noire sont révolus. Je me souviens encore de l’expression de mes amis lorsque j’ai acheté le Samsung Galaxy S6 Edge en 2015, avec son écran incurvé… et de couleur verte émeraude ! Heureusement, la joie est arrivée (espérons que pour rester) dans le monde de la téléphonie, et aujourd’hui nous pouvons profiter de téléphones avec des couleurs que nous n’aurions jamais pu imaginer auparavant : menthe, pêche, corail et bien d’autres. Voici les plus originaux.

Google Pixel 7a en couleur Corail

Nous commençons cette liste avec une proposition de Google : le Pixel 7a en couleur Corail, un mélange d’orange, de rouge et de rose. Si vous en avez marre d’avoir des téléphones qui passent inaperçus, avec cette couleur voyante, votre Google Pixel 7a recevra sûrement des compliments constants, car il est très joyeux et flatteur.

Cependant, il s’agit d’une couleur exclusive de la boutique Google, donc ne perdez pas votre temps à la chercher dans d’autres boutiques en ligne. Sans aucun doute, c’est la couleur la plus originale que vous pouvez choisir pour ce smartphone, bien qu’il soit également disponible en trois couleurs plus discrètes : Bleu Clair, Charbon et Neige.

En ce qui concerne ses spécifications, il dispose d’un écran de 6,1 pouces résistant aux éclaboussures, à la poussière et aux rayures, d’une batterie pouvant durer jusqu’à trois jours sans avoir besoin d’être rechargée et d’un système de double caméra capable de prendre des photos incroyables. Par ailleurs, il est capable d’éliminer le bruit pour profiter d’appels nets et peut même traduire des langues en temps réel.

Google Pixel 8 et 8 Pro en couleur Menthe Verte

La dernière série de téléphones de Google a été lancée en octobre dernier, composée du Google Pixel 8 et du Google Pixel 8 Pro. Tous deux se distinguent par leurs écrans nets de 6,2 et 6,7 pouces, leurs verres résistants aux rayures et leurs batteries à charge rapide, mais surtout par leur intelligence artificielle, avec des caméras totalement renouvelées et des fonctionnalités d’édition jamais vues auparavant.

Le Google Pixel 8 est disponible en couleur Menthe Verte, Rose et Noir Obsidienne, tandis que le Google Pixel 8 Pro est disponible en couleur Céleste, Porcelaine et également Noir Obsidienne. Cependant, la société de Mountain View a décidé de nous surprendre en présentant il y a quelques jours une nouvelle couleur : la Menthe Verte, avec une finition brillante pour le Pixel 8 et mate pour le Pixel 8 Pro.

Il s’agit de l’option idéale pour tous ceux qui préfèrent les designs clairs, mais ne veulent pas opter pour le classique blanc, et aussi pour les amateurs de tons pastel. Il est disponible au même prix que les autres couleurs disponibles, et vous pouvez déjà l’acheter sur la boutique officielle de Google.

OPPO A79 5G en couleur Plume Lumineuse Mauve

Depuis quelques années, le mauve est l’une des couleurs les plus à la mode sur le marché de la téléphonie. Cependant, celui de l’OPPO A79 5G est très différent de ce à quoi nous sommes habitués : il a un design Plume Lumineuse, avec un effet argenté qui le fait briller de façon unique, sans laisser de traces de doigts.

Ses caractéristiques ne passent pas non plus inaperçues, car il possède un écran de 6,72 pouces qui peut être visualisé sans problème en plein soleil, ainsi qu’un système audio stéréo double haut-parleur avec Mode Ultra Volume. D’autre part, il offre une grande batterie qui se charge à 50% en seulement une demi-heure et un appareil photo avec IA spécialisée dans les portraits.

iPhone 14 en couleur Jaune

Si vous êtes fan d’Apple et des couleurs vives, nous sommes convaincus que l’iPhone 14 en couleur Jaune sera un coup de cœur. La société de la pomme a présenté ce nouveau modèle en mars de l’année dernière, et c’est un choix sûr pour tous les fans du soleil, de la lumière et de l’amusement.

En bref, il s’agit de la teinte parfaite si vous ne voulez pas passer inaperçu avec votre téléphone. La couleur Jaune est disponible pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus, qui sont également disponibles dans des finitions magnifiques en Lilas, Rouge ou Bleu, mais vous ne la trouverez pas sur les modèles Pro de la série.

En ce qui concerne les spécifications, vous profiterez de terminaux avec des écrans de 6,1 et 6,7 pouces, des batteries d’une autonomie allant jusqu’à 20 et 26 heures respectivement, ainsi que des caméras principales de qualité professionnelle et des processeurs d’image avancés. De plus, les deux offrent des fonctionnalités qui peuvent sauver des vies, telles que la détection d’accidents ou l’urgence SOS par satellite.

motorola edge 40 neo en couleur Pêche Fuzzy, Caneel Bay et Soothing Sea

Motorola est l’une des marques qui joue le plus avec l’arc-en-ciel sur ses appareils, étant la seule entreprise de smartphones partenaire de Pantone. Ceci est une fois de plus évident dans la famille ‘neo’, qui nous a surpris le mois dernier avec le motorola edge 40 neo disponible en trois magnifiques couleurs : Pêche Fuzzy, Caneel Bay et Soothing Sea.

Commençons par la couleur de l’année 2024, selon Pantone : Pêche Fuzzy, une teinte de pêche qui donne un aspect doux et velouté au téléphone grâce à la combinaison du rose et de l’orange :

En revanche, la couleur Caneel Bay est une teinte de cyan foncé. Cela signifie qu’elle mélange le vert et le bleu, bien que la partie bleue soit plus importante, se rapprochant d’un bleu ciel intense :

En revanche, Soothing Sea est une teinte claire de cyan, un choix lumineux où le vert pastel prédomine, comme vous pouvez le voir dans les images suivantes :

Lorsque vous aurez choisi votre préféré, vous pourrez profiter d’un smartphone avec un écran de 6,5 pouces, un fonctionnement incroyablement rapide et une protection contre l’eau. Et ce n’est pas tout, car il prend également d’excellentes photos en basse lumière et dispose d’une batterie qui se charge à 50% en seulement 15 minutes.

moto g04 en couleur Orange Aurore

Il n’est pas nécessaire d’acheter un téléphone haut de gamme pour pouvoir se vanter de sa beauté, et le moto g04 en est la meilleure preuve. Ce smartphone de 6,6 pouces est fin, léger et élégant, avec une prise en main confortable, un design résistant à l’eau et assez d’espace de stockage pour des photos, des vidéos, des chansons et toutes sortes de documents.

Un excellent choix pour les amateurs de tons orangés et de l’heure dorée, car le magnifique moto g04 en couleur Orange Aurore se traduit littéralement par ‘Aube Orange’. Sans aucun doute, il s’agit de l’option la plus intéressante parmi les quatre teintes disponibles, car les autres sont beaucoup plus courantes : Bleu Satiné, Vert Bleu et Noir Concord.

motorola razr 40 ultra en couleur Magenta Vif

Malgré le fait que les téléphones pliables soient de plus en plus courants, ils continuent d’attirer beaucoup d’attention lorsque nous voyons quelqu’un en utiliser un. Et si nous associons cette caractéristique à une couleur peu courante, la combinaison est aussi explosive que ce motorola razr 40 ultra en couleur Magenta Vif.

La couleur de l’année 2023, selon Pantone, ne se démode pas. Le Magenta Vif est une couleur qui mélange la passion du rouge et l’éclat du rose fuchsia, créant une tonalité unique et d’une intensité incomparable. Il s’agit sans aucun doute de l’une des couleurs les plus énergiques que vous trouverez, non seulement dans cette liste, mais également sur le marché de la téléphonie en général, dont nous osons dire qu’elle deviendra l’une de vos préférées.

Si à ce design rebelle s’ajoute sa grande performance et ses écrans de qualité exceptionnelle, ce téléphone pliable devient une option très intéressante. Cependant, la vedette est son écran extérieur de 3,6 pouces, entièrement personnalisable et capable d’exécuter pratiquement toutes les applications, ce qui rend le téléphone très pratique.

Redmi Note 13 Pro+ 5G en couleur Aurore Mauve

Pourquoi choisir une seule couleur lorsque vous pouvez en avoir plusieurs ? C’est sûrement ce que Xiaomi a pensé lorsqu’il a fabriqué le Redmi Note 13 Pro+ 5G, un téléphone avec un design exclusif en deux tons. Cependant, le modèle qui retient vraiment notre attention est l’Aurore Mauve, qui ravira les amateurs de tons pastel.

La majorité de son dos est baignée dans une magnifique couleur mauve, mais son identité se trouve dans la partie supérieure. Dans cette zone, nous trouvons le module de caméras immergé dans un rectangle de couleur bleu, et juste à côté, un autre rectangle divisé en deux couleurs : une verte et une bleue plus claire que la précédente.

Au-delà de son design, il possède également de puissantes spécifications : un écran de 6,7 pouces avec une luminosité spectaculaire, un appareil photo ultra-clair de 200 mégapixels qui capture des images aux couleurs vives, une grande résistance aux chutes et aux rayures, une grande capacité de stockage et une batterie qui se charge à 100% en seulement 19 minutes.

Xiaomi 13T et 13T Pro en couleur Vert Prairie

Sur le podium des meilleurs téléphones de la société chinoise, nous trouvons le Xiaomi 13T et le Xiaomi 13T Pro, deux appareils qui se situent entre la gamme haut de gamme et premium. Les deux bénéficient de caméras professionnelles signées Leica, d’écrans d’une netteté totale avec une fluidité exceptionnelle, d’une résistance à l’eau et à la poussière, ainsi que d’une charge rapide étonnante : ils atteignent tous deux 100% de batterie en 42 et 19 minutes, respectivement.

Mais ce n’est pas seulement l’intérieur qui compte, car ils sont également beaux. Le Xiaomi 13T et son grand frère sont tous deux disponibles en trois couleurs : Noir brillant, Bleu Alpin avec un design en cuir végétalien, et… celui qui a conquis notre cœur. Il s’agit du Vert Prairie, une couleur chaude qui confère de l’authenticité à votre téléphone, sans attirer trop l’attention.

Samsung Galaxy S24 Ultra en couleur Titane Orange

Tout juste sorti du four, puisqu’il a été annoncé le 17 janvier dernier, le Galaxy S24 Ultra peut se vanter d’être le téléphone le plus avancé que Samsung ait jamais créé. En attendant de pouvoir le tester en profondeur, il a toutes les chances de rejoindre les meilleurs téléphones de Samsung.

Inégalable en termes d’écran et de photographie, il dispose d’un cadre en titane résistant à tout et du stylet numérique S Pen, mais se distingue surtout par ses fonctionnalités AI : traduction des appels en temps réel, reconnaissance instantanée des vêtements pour savoir où les acheter et bien plus encore.

Samsung a lancé le Galaxy S24 Ultra en couleur Titane Gris, Titane Noir, Titane Violet et Titane Jaune, en accord avec son design ultra-résistant. Cependant, aucune de ces couleurs n’est aussi originale que l’Orange Titane, une couleur exclusive que vous ne trouverez que sur le site officiel de la société sud-coréenne, qui, sans être criarde, apporte une immense dose de joie au dispositif.

