Apple prépare iOS 17.3.1 : quand cette nouvelle version pour iPhone sera-t-elle lancée ?

Apple prépare déjà une nouvelle version d’iOS qui sera lancée dans les prochains jours

iOS 17.3.1 sera bientôt lancé

Apple a arrêté de signer iOS 17.2.1 après la sortie d’iOS 17.3 le 22 janvier dernier, ce qui signifie qu’il n’est pas possible de rétrograder actuellement avec la dernière mise à jour du système d’exploitation installée. Cependant, cette situation semble changer bientôt car la société teste déjà en interne iOS 17.3.1.

Comme le signale le média spécialisé dans Apple, MacRumors, dans ses registres d’analyse de son site web, il a trouvé des références à iOS 17.3.1, ce qui signifie que cette nouvelle version du système d’exploitation sera lancée dès cette semaine ou la semaine prochaine au plus tard. Rappelons qu’il ne s’écoule pas plus de deux semaines entre l’arrêt de la signature d’une version et le lancement d’une nouvelle.

Quand iOS 17.3.1 sera-t-il lancé

Ces découvertes faites par MacRumors sont très fiables, car par le passé, elles ont également trouvé des références à des versions d’iOS qui n’étaient pas encore sorties et, quelques jours plus tard, Apple les a rendues officielles pour tous comme iOS 17.0.3 ou iOS 17.2.1. Des versions qui sont venues sans aucune nouveauté, mais avec des corrections d’erreurs et des améliorations de stabilité.

Bien que iOS 17.3.1 semble être l’une de ces versions mineures sans aucune nouveauté, elle est très proche. Si proche qu’Apple pourrait lancer cette version d’ici cette semaine ou la semaine prochaine au plus tard. Si l’on regarde le passé, la société a lancé une version de ce type le 10 février 2022 et nous savons déjà qu’elle aime suivre les mêmes schémas.

En attendant, nous attendons également la deuxième version bêta d’iOS 17.4, une version qui arrivera avec des nouveautés intéressantes telles que de nouveaux emojis, la possibilité de transcrire l’audio en texte dans l’application podcast native, l’arrivée de stores d’applications alternatifs à l’App Store dans l’UE ou la possibilité de choisir le navigateur par défaut avant d’utiliser Safari.

Enfin, en ce qui concerne la compatibilité de cette version, tous les iPhones qui ont pu installer iOS 17.3, une version qui a ajouté le nouveau mode pour les iPhones volés, les listes collaboratives Apple Music ou la possibilité de réagir aux chansons de ces listes avec des emojis, seront également compatibles. C’est-à-dire à partir de l’iPhone XS.