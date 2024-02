Les OnePlus 11 et OnePlus 12 sont mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités d’IA… en Chine

Pour le moment, cela se passe uniquement en Chine et uniquement pour ColorOS, bien que nous puissions déjà vous confirmer qu’OPPO et OnePlus parient également résolument sur l’IA

Les téléphones OnePlus en Europe continuent d’être vendus avec Oxygen OS

Nous continuons à franchir des étapes pour que 2024 devienne définitivement l’année de l’IA, et après avoir vu Google nous montrer son modèle multimodal Gemini, qui est maintenant étendu à de nombreux services, OnePlus et OPPO semblent également parier résolument sur l’intelligence artificielle, maintenant que Samsung a montré les avantages de Galaxy AI.

Pour le moment, cela se passera uniquement en Chine et uniquement pour ColorOS 14, comme nous l’a signalé GSMArena en suivant la communauté OnePlus sur Reddit, mais nous pouvons déjà vous confirmer que la dernière mise à jour du firmware pour les OnePlus 11 et OnePlus 12 introduit de nouvelles solutions d’IA conformément aux normes de la modernité.

Il s’agit des compilations PHB110_14.0.0.403(CN01) pour le OnePlus 11 en Chine, ainsi que de la version PJD110_14.0.0.405(CN01) pour les plus récents OnePlus 12.

Comme toujours, ces deux mises à jour apportent des améliorations de stabilité, d’optimisation et de compatibilité, ainsi que la résolution de divers bugs affectant la réception des signaux dans des endroits avec une couverture insuffisante, comme le métro. C’est quelque chose de fondamental dans les villes gigantesques de Chine.

De plus, des nouveautés mineures sont introduites, telles que les nouveaux permissions de « mouvement et d’orientation » pour protéger la vie privée, et il est même possible de déverrouiller les téléphones avec un scanner d’empreintes digitales plus rapide sans avoir besoin d’activer l’écran au préalable.

Tout comme les solutions de Galaxy AI, la dernière mise à jour de ColorOS en Chine intègre déjà des fonctionnalités d’IA pour résumer des textes, des articles ou éditer des photos en quelques secondes.

Quoi qu’il en soit, les mises en œuvre les plus importantes de cette mise à jour se trouvent dans les solutions d’IA, car de nouvelles fonctionnalités sont introduites, telles que l’AI Summariser pour résumer des textes, l’AIGC Remover pour éditer des photos ou Article Summaries pour lire l’essentiel d’un article en quelques secondes.

Il y aura également d’autres options nouvellement ajoutées, telles que le contrôle de QQ Music depuis les menus rapides de l’écran toujours allumé, ainsi que la possibilité d’afficher l’indicateur d’enregistrement de l’écran dans la barre d’état ou dans des fenêtres flottantes.

La partie la moins bonne est que, comme nous l’avons dit, nous devrons attendre un peu plus… Mais l’IA est en route vers nos OnePlus internationaux !