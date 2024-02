Si vous voulez un Nothing Phone moins cher, vous devrez renoncer à l’interface Glyph

Les images révélées le confirment : le nouveau Nothing Phone (2a) sera le premier téléphone de la marque britannique sans son interface caractéristique Glyph

L’image dévoilée par OnLeaks du nouveau Nothing Phone (2a), transparent mais sans ‘Glyph Interface’

Rien ne se passe mal pour Nothing, et ce n’est pas facile de rentrer et de réussir dans un marché aussi mature que celui des smartphones. Pour preuve, la société dirigée par Carl Pei, ancien PDG de OnePlus, a réussi à vendre plus de 2 millions d’appareils en seulement 3 ans avec une approche très différenciée, presque de niche, en nous présentant sa caractéristique interface Glyph et ces dos transparents avec des lumières LED qui ont tant plu à la critique et au public.

Cependant, maintenant que les chiffres importent davantage et que Nothing souhaite vendre davantage d’unités avec un smartphone de gamme moyenne et à un prix plus abordable, le nouveau Nothing Phone (2a) déjà confirmé semble indiquer que les utilisateurs devront précisément renoncer à l’interface Glyph s’ils veulent économiser de l’argent sur un téléphone de Nothing, car c’est la principale réduction effectuée par le fabricant britannique pour réduire les coûts de son téléphone le plus démocratique.

Ce n’est encore qu’une rumeur, alors prenons-la sportivement, mais les rapports de Smartprix et du célèbre fuiteur @OnLeaks semblent très fiables, et ils ont réussi à montrer la première image du dos de ce Nothing Phone (2a) que nous découvrirons au Mobile World Congress 2024 dans quelques semaines seulement.

Dans cette image, on peut voir que Nothing ne perdra pas son dos transparent ni son design emblématique, si frappant mais si coûteux à fabriquer, nous permettant de voir certains détails internes du smartphone, bien que maintenant sans lumières LED ni notifications.

En réalité, nous pouvons déjà confirmer un double appareil photo à l’arrière et l’abandon également de la recharge sans fil, car ce cercle en haut du téléphone n’est pas compatible avec la présence de la bobine inductive si haut. Même dans les Nothing Phone (1) et Nothing Phone (2), elle est placée au centre.

Le nouveau Nothing Phone (2a) rapprochera le design emblématique du fabricant britannique de plus de poches, de plus d’utilisateurs, mais il le fera au détriment de perdre la désormais classique ‘Glyph Interface’ et ses lumières LED de notification.

Nous voyons qu’il aura des bords plats comme l’exige la modernité, un design industriel mais reconnaissable et les détails de la certification CE, qui démontrent le stade très avancé de son développement et de sa production, ainsi que la fiabilité de la fuite d’informations.

Il y aura plus d’informations. C’est sûr. C’est une tradition chez les entreprises dirigées par Carl Pei, qui maîtrise mieux que quiconque les médias, bien que de toute façon, nous serons bientôt dans les couloirs du MWC 2024 pour le découvrir et vous apporter des informations de première main… Ne vous déconnectez pas trop !