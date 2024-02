Adieu (encore une fois) aux smartphones Nokia : HMD utilisera sa propre marque dans ses futures sorties

HMD Global annonce qu’il abandonne la marque Nokia de ses smartphones, qui porteront maintenant sa propre marque.

Nokia G42, l’un des derniers smartphones de Nokia.

Il est curieux de voir comment les puissants tombent. Il y avait une époque, il y a une vie, où Nokia était au sommet du monde. Les smartphones dotés de la plus grande autonomie, ceux qui résistaient le mieux et qui fonctionnaient le mieux étaient ceux fabriqués par les Finlandais. Tout le monde voulait ce qu’ils produisaient ; une histoire très similaire à celle de BlackBerry, avec également une fin qui semble semblable pour l’instant.

Le mois de septembre dernier, nous avons annoncé que HMD Global, le fabricant actuel des appareils portant la marque Nokia, voulait lancer sa propre marque en plus de la finlandaise. Et aujourd’hui, grâce à GSMArena, nous avons appris que HMD a définitivement abandonné la marque Nokia pour se concentrer sur son propre produit.

La fin des smartphones Nokia ?

Le domaine des smartphones a toujours résisté à Nokia, pour une raison ou une autre. Ils ont commencé par développer leur propre système d’exploitation, le Symbian OS, pour ensuite l’abandonner complètement et rejoindre l’écosystème Windows Phone avec la série Nokia Lumia (plus tard simplement Lumia). Ils sont ensuite revenus sur le marché, en développant des appareils Android.

Maintenant que HMD Global a abandonné la marque, il semble que ce soit la fin de la carrière de Nokia dans les smartphones. La société finlandaise, en raison de décisions plus ou moins judicieuses, n’a jamais réussi à progresser adéquatement dans ce domaine. Il est donc logique que HMD Global ait voulu se débarrasser du passé. Après tout, ils détiennent plus de 6 000 brevets essentiels pour la 5G, donc ils savent ce qu’ils font et de quoi ils parlent.

HMD Global déclare (plus précisément sur son site web) que seule Nokia fabrique des téléphones Nokia. Étant donné que les téléphones fabriqués par les Finlandais sont des revivals de leur passé qui ne semblent pas tenir compte des besoins des utilisateurs modernes, mais semblent plutôt s’adresser à des personnes recherchant un moyen de se « déconnecter » du réseau mondial dans lequel elles vivent, il semble que c’est l’avenir qui les attend.