Les nouveaux écouteurs Dell Pro découvrent l’IA et s’intègrent à Zoom et Teams

La nouvelle gamme de casques Dell Pro avec IA offre une communication optimisée et une annulation active du bruit pour que vous puissiez travailler sans distractions ni interruptions indésirables.

Voici les nouveaux Dell Pro (WL5024), très élégants pour ne pas détonner au bureau.

La société américaine Dell a récemment lancé sur le marché une gamme renouvelée de casques, à la fois filaires et sans fil, destinée à offrir une amélioration significative de l’expérience professionnelle en utilisant des capacités avancées d’annulation active du bruit et une intégration complète avec les outils bureautiques les plus courants : Microsoft Teams et Zoom.

L’objectif de Dell est de concourir directement avec des options haut de gamme comme ces Jabra EVOLVE2 85 que nous avons pu tester il y a quelque temps avec une expérience plus que positive, bien que dans le cas de l’entreprise du Texas, le progrès le plus important réside dans des microphones de dernière technologie qui nous permettent de bénéficier d’une annulation active du bruit contrôlée par IA. Ils devront probablement nous expliquer cela plus en détail, car nous ne connaissons rien sur les algorithmes utilisés.

Quoi qu’il en soit, le fabricant assure que la communication par le biais de ses nouveaux Dell Pro sera étonnamment claire même dans des environnements bruyants et dans des bureaux ouverts, en mettant à disposition des utilisateurs deux modèles : le Dell Pro (WL5024) sans fil et la version filaire Dell Pro (WH5024).

Dell Pro (WL5024) sans fil, galerie photo

Dell Pro (WH5024) filaire, galerie photo

Principales caractéristiques

Les nouveaux casques Dell Pro ne pouvaient pas être axés sur l’entreprise sans leur certification Microsoft Teams (Open Office) et Zoom, garantissant ainsi une compatibilité totale avec les plateformes de communication unifiée les plus populaires de la planète.

Évidemment, il faut souligner et rementionner ces microphones avec annulation de bruit basée sur l’IA qui optimisent la communication, en pouvant atténuer le bruit ambiant indésirable pratiquement dans n’importe quel type d’environnement.

Leur design, comme vous l’avez vu dans les galeries précédentes, est élégant et minimaliste, vous pouvez donc les emporter avec vous sans craindre de dénoter.

De plus, la société basée à Round Rock parle d’une autonomie de longue durée qui facilitera les longues journées et même les voyages, car ces Dell Pro peuvent fonctionner jusqu’à 78 heures avec une seule charge, en parlant bien sûr de leur modèle sans fil.

Par ailleurs, Dell a développé une application qui permettra de connecter les casques via un logiciel pour personnaliser leurs fonctions et améliorer l’expérience, ce que de nombreux utilisateurs qui passent de longues heures en réunions tout au long de la semaine apprécieront.

Prix et lancement

La nouvelle gamme de casques Dell est désormais disponible dans son intégralité à l’achat, avec quatre modèles et plusieurs accessoires parmi lesquels nous trouverons des coussinets ergonomiques et des supports de charge de bureau, entre autres produits.

Les quatre modèles sont répertoriés aux prix recommandés suivants :