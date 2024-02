Nokia et vivo se réconcilient également : ils signent un accord de licences pour les brevets 5G

vivo reprendra la vente de téléphones portables en Allemagne après son accord avec Nokia

Le vivo X100 Pro dans ses deux teintes disponibles

Après l’accord entre Nokia et OPPO, voici celui entre Nokia et vivo. La société finlandaise et le fabricant de smartphones ont conclu la paix après une guerre qui a duré plus de six mois. Ainsi, vivo reprendra la vente de téléphones portables en Allemagne, après s’être retiré du commerce dans le pays à la mi-2023. Ils ont conclu un accord mondial de licence croisée de brevets.

Un accord qui était prévisible

Nokia et vivo étaient en litige judiciaire en raison de l’utilisation des brevets 5G appartenant à Nokia. Les téléphones mobiles de vivo violaient les brevets de la société finlandaise. En refusant de payer la licence requise par Nokia, celui-ci a intenté une action en justice, et le tribunal régional de Mannheim lui a donné raison en avril 2023. Cela a conduit à la retraite de vivo du pays en juin.

Malgré la fermeté du retrait, les deux marques souhaitaient continuer à collaborer, elles ont donc rapidement entamé des négociations pour parvenir à un accord. Celui-ci est intervenu avec un accord mondial de licence croisée de brevets entre les deux parties, couvrant les brevets standard 5G et autres technologies de communication mobile, et a été annoncé par communiqué de presse. Toutes les procédures en cours seront résolues. En fin de compte, vivo reprendra la vente de téléphones portables dans le pays allemand.

Le directeur général du département des affaires juridiques de vivo, Xianwen Xu, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir conclu un accord mondial de licence croisée avec Nokia. Cet accord reflète la reconnaissance et le respect mutuels de la valeur des brevets dans la technologie mobile, et joue également un rôle important dans la promotion d’un environnement de développement positif au sein de l’industrie. »

D’autre part, la présidente de Nokia Technologies, Jenni Lukander, a indiqué : « Nous sommes ravis d’avoir conclu un accord avec vivo, car cela reflète le respect mutuel des droits de propriété intellectuelle de chacun. Vivo est l’un des principaux acteurs du secteur des smartphones à l’échelle mondiale. Nous espérons pouvoir apporter encore plus d’innovation à leurs utilisateurs du monde entier grâce à notre collaboration. »