Tous les Xiaomi de la série T et le Redmi qui peuvent déjà mettre à jour vers HyperOS 1 en Europe

Si ça a commencé goutte à goutte en Chine, puis a commencé à être libéré les uns après les autres, en Europe et globalement, la même chose se produit avec les mises à jour vers HyperOS 1. Et nous commençons la semaine avec 6 modèles de plus qui ont déjà le nouveau système d’exploitation.

Parmi eux, nous trouvons jusqu’à cinq modèles de la série T, les versions de milieu de gamme Premium basées sur leurs gammes hautes. Et un inattendu : le Redmi Note 12C. Est-ce le même HyperOS pour tous ? Oui, la version 1.0 basée sur Android 14.

HyperOS 1 EU arrive sur Xiaomi 13T, 12T, 11T et Redmi 12C

Les Xiaomi 13T, 13T Pro, 12T, 12T Pro et 11T se sont ajoutés à la liste des smartphones qui ont reçu la mise à jour HyperOS 1 basée sur Android 14. Lancés sur le marché entre les années 2021, 2022 et 2023, le Xiaomi 11T est arrivé sur le marché avec MIUI 12.5 et Android 11 ; la série 12T l’a fait avec MIUI 13 et Android 12 ; et la série 13T avec MIUI 14 et Android 13.

Il s’agit donc de la troisième grande mise à jour de la version du système d’exploitation de Google pour le 11T, la deuxième pour le 12T et la première pour le 13T. La version qu’ils reçoivent est HyperOS 1 EEA (Espace économique européen), destinée au public européen et une mise à jour bêta stable qui, comme c’est le cas pour tous les modèles qui reçoivent HyperOS Global / EU, arrive d’abord aux testeurs bêta du programme Mi Pilot et plus tard de manière générale à tous les utilisateurs.

Les builds qui sont en cours de libération sont les suivantes :

Il n’est donc pas étonnant que Xiaomi libère aussi rapidement son nouveau système d’exploitation, car HyperOS n’est pas seulement pour les téléphones mobiles et les tablettes, mais tous les appareils de l’écosystème Xiaomi l’installeront, y compris la voiture Xiaomi SU7. Il sera impossible de l’atteindre pour tous d’ici 2024, mais il semble que au moins tout le catalogue de téléphones mobiles Xiaomi, Redmi et POCO compatibles avec HyperOS l’aura avant la fin de l’année.

Liste des changements apportés par HyperOS 1 tirée du journal des changements de la mise à jour

Reconstruction

La couche inférieure du système d’exploitation Xiaomi HyperOS a été reconstruite pour tirer pleinement parti de ses excellentes performances matérielles. La technologie d’identification et de coloration des tâches clés contrôle dynamiquement l’allocation des ressources en fonction de l’importance des tâches, ce qui se traduit par une meilleure performance et une consommation d’énergie réduite.

Le framework de rendu à ultra faible consommation améliore l’autonomie de la batterie et fournit des effets d’animation.

Plus de fluidité

La modulation de fréquence intégrée au SoC, qui connecte en série les ressources matérielles de toute la machine, répond plus rapidement aux changements des besoins de puissance de calcul, réduit la perte de trames et est plus fluide.

Le moteur d’E/S intelligent, l’E/S focalisée s’exécute en premier, évitant les tâtonnements et la rendant plus fluide.

Le moteur de gestion de la mémoire a été mis à jour pour réduire la consommation de ressources de gestion de la mémoire du système, améliorer les performances et la fluidité globales, et augmenter significativement la mémoire disponible et les capacités de persistance en arrière-plan.

Technologie de stockage renouvelée : réduit la fragmentation de l’espace de stockage, ce qui permet aux téléphones de paraître neufs pendant longtemps.

Fonctions de sélection intelligente de réseau : mises à jour pour que le réseau fonctionne plus fluidement dans des environnements de réseau faibles.

Super Near Field Communication : vitesse de transmission mutuelle plus élevée, consommation d’énergie de transmission réduite.

Le moteur de sélection intelligente de signaux ajuste dynamiquement les stratégies d’antenne pour améliorer la stabilité du signal et met à jour les capacités de collaboration multiréseaux pour réduire significativement les retards dans le réseau.

Connexion intelligente entre terminaux

Le framework d’interconnexion des appareils Xiaomi HyperConnect permet une connexion efficace des appareils et une collaboration maximale.

Le nouveau centre d’appareils intégré permet la connexion en réseau dynamique en temps réel de tous les appareils. Vous pouvez voir et contrôler les appareils environnants dans le centre de contrôle.

Mise à jour complète de l’expérience entre appareils, qui prend en charge les appels entre appareils avec plus de fonctionnalités matérielles, comme les caméras, les écrans et les communications.

Les applications, l’audio et la vidéo, les notes et autres données et services prennent en charge le flux libre entre plusieurs appareils.

Sécurité globale

Architecture de sécurité et de confidentialité pour l’interconnexion des appareils : les appareils vérifient la sécurité des autres par le biais de TEE et du chiffrement matériel au niveau de la transmission des données.

Système de confidentialité transversale : comprend la gestion des autorisations d’interconnexion, les rappels du comportement d’interconnexion et les enregistrements du comportement d’interconnexion.

Esthétique de la vie

Une esthétique de la vie globalisée crée des images délicates et confortables et des effets de mouvement légers et cohérents. La fusion différente des expressions apporte une nouvelle expérience esthétique systématique.

Un nouveau langage de mouvement apporte une expérience de mouvement légère et cohérente à l’échelle mondiale. Le système de couleurs apporte de la vitalité, des couleurs naturelles pleines de vie, et donne à l’interface un aspect complètement nouveau.

Système de police unifié, conçu pour le monde.

Nouveau design de l’heure et du moteur météorologique en temps réel créant une expérience visuelle surréaliste.

Le système de notifications à focalisation globale montre dynamiquement les changements dans les informations clés. Le nouvel écran de verrouillage artistique transforme toutes vos photos en une affiche. Il dispose également d’un matériau en cristal dynamique, ce qui lui donne une apparence exquise dès que l’écran s’allume.

Design mis à jour des icônes du bureau, avec de nouvelles couleurs et formes.

Technologies de rendu multiples développées en interne pour présenter des effets visuels naturels, délicats et confortables.

Reconstruction de la gestion des fenêtres multitâches, interaction unifiée, efficace et facile à utiliser.

Via | GizChina