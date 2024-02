L’une des meilleures applications Android pour la gestion de fichiers PDF est gratuite pendant quelques heures.

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir Accumulator PDF creator sans débourser un centime

Accumulator PDF creator peut être téléchargé gratuitement pour une durée limitée, profitez-en!

Si vous êtes de ceux qui parcourent le Google Play Store à la recherche d’applications payantes gratuites pour une durée limitée, vous êtes au bon endroit car aujourd’hui nous allons vous parler de comment vous pouvez obtenir l’une des meilleures applications Android pour gérer les fichiers PDF gratuitement, bien que vous deviez être rapide car cette offre expire dans quelques heures.

Il s’agit d’Accumulator PDF creator, une application qui compte déjà plus de 100 000 téléchargements et qui a une note moyenne de 4,4 sur 5 sur Google Play basée sur près de 3 000 avis d’utilisateurs.

Google Play Store | Accumulator PDF creator (Gratuit 19,99 euros )

Accumulator PDF creator Pro est gratuit pour une durée limitée

Accumulator PDF creator est un outil tout-en-un grâce auquel vous pourrez gérer vos fichiers PDF comme un professionnel, car cette application vous permet d’écrire ou de coller du texte dans un document PDF, de convertir des images et des GIF en PDF et vice versa, de créer des présentations avec des pages en PDF totalement à partir de zéro, de convertir des vidéos MP4 en un fichier PDF, de compresser, fusionner et diviser des documents PDF et d’extraire des images individuelles à partir de fichiers PDF, de GIF ou de vidéos.

Mais ce n’est pas tout, car avec cette application, vous pourrez également découper une vidéo et sélectionner la partie qui vous intéresse pour l’inclure dans un PDF, créer un cadre vidéo avec des images, des flèches, des dessins, du texte ou des formes et l’enregistrer en tant que fichier PDF, supprimer ou extraire des pages spécifiques d’un document PDF, protéger un PDF avec un mot de passe et transformer plusieurs fichiers PDF en une vidéo.

De plus, Accumulator PDF creator Pro est une application sans publicité ni achats intégrés et qui protège votre vie privée, car elle ne se connecte pas à Internet ni à aucun serveur, de sorte que toutes vos créations et modifications sont uniquement enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil.

Normalement, Accumulator PDF creator Pro est fixé à un prix de 19,99 euros, mais au cours des prochaines heures, vous pourrez le télécharger gratuitement. Cette application est compatible avec tous les appareils sous Android 9.0 et versions ultérieures et a récemment été mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités.