Titane avec surprise : les secrets que cache à l’intérieur le Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung mentionné qu’il inclurait un cadre en titane pour ses Galaxy S24 Ultra, mais combien de titane le châssis de ce téléphone contient-il réellement ?

Démontage du Samsung Galaxy S24 Ultra par JerryRigEverything.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est déjà parmi nous. Il est sans aucun doute destiné à devenir l’un des haut de gamme de l’année, bien qu’il ait encore de la marge d’amélioration selon DXOMARK. Il fait face à une concurrence féroce sous la forme de l’iPhone 15, mais il a tous les ingrédients pour décrocher la couronne du meilleur téléphone de 2024 si les Coréens jouent bien leurs cartes.

Une des nouveautés de cette année en termes de design par rapport à la génération précédente est l’intégration d’un cadre en titane, ce que Apple a également fait avec les iPhone 15 Pro Max. Cependant, ce cadre en titane réserve une surprise, comme nous le dit SAMMobile.

Combien de titane contiennent les Galaxy S24 Ultra ?

C’est une question très légitime posée par la chaîne JerryRigEverything, qui a soumis le téléphone phare des Coréens à ses processus de torture habituels (et sévères). Eh bien, tout le processus de démontage du terminal révèle que son titane est de qualité 2, ce qui le place plusieurs niveaux en dessous du titane de qualité 5 de l’iPhone 15 Pro Max. Il est donc logique que Samsung n’ait pas cherché à créer beaucoup d’engouement autour du titane de son Galaxy S24 Ultra et de sa résistance.

Il ne s’agit pas de dire que ce titane n’est pas durable. Au contraire, il est plus durable que les cadres en aluminium que Samsung a traditionnellement montés sur ses appareils, mais seulement légèrement plus que ces cadres. Selon le média, ces cadres sont en aluminium 6061 et ce matériau a été utilisé par le fabricant pour les cadres supérieur et inférieur. Dans le Galaxy S24 Ultra, il n’y a du titane que sur les côtés du téléphone, tandis que chez Apple, on le trouve pratiquement sur toute la surface du cadre.

Une des découvertes les plus intéressantes de la vidéo est que ce Galaxy S24 Ultra est plus réparable que les générations précédentes. Il utilise de nombreuses vis Phillips, ce qui signifie qu’il peut être réparé facilement avec les bons outils (et il vaut la peine de rappeler que Samsung met beaucoup l’accent sur cet aspect lors de la vente de ses terminaux).