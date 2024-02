Ne te laisse pas tromper par le « Lite » : la nouvelle plaque à induction portable de Xiaomi est meilleure, plus sûre et plus facile à nettoyer

Xiaomi a une telle variété de produits en circulation qu’il est très difficile de les avoir toujours tous présents, mais ici nous sommes chez NetcostSecurity pour essayer de donner un coup de main. Pour rappeler aux utilisateurs que, par exemple, Xiaomi dispose d’une gamme croissante d’appareils électroménagers qui se renouvellent périodiquement. C’est le cas de la nouvelle Xiaomi Induction Cooker Lite.

Il s’agit d’une nouvelle plaque à induction portable qui vient remplacer la Xiaomi Induction Cooker 2 qui est arrivée en 2021. Mais ne vous laissez pas tromper par le « Lite » qu’elle porte désormais. Il s’agit d’une plaque à induction plus efficace, plus sûre et qui aura sans aucun doute un prix très compétitif. Pour l’instant, cependant, elle n’est disponible que sur le site Global.

Plus efficace, plus sûre, nouveau design et meilleure

La nouvelle Xiaomi Induction Cooker Lite arrive, comme nous l’avons dit, sur le site Global de l’entreprise. Il s’agit peut-être de la prémisse d’un lancement en France, bien qu’il n’y ait rien de confirmé pour le moment. Cependant, qu’elle arrive en France ou non, nous pouvons constater toutes les améliorations qu’elle apporte par rapport à l’ancienne Induction Cooker 2 que nous avons déjà vue circuler et qui est maintenant prête à prendre sa retraite.

La Xiaomi Induction Cooker Lite modifie légèrement le design du modèle précédent. Les boutons du modèle précédent deviennent un unique bouton de contrôle. Le nouveau modèle Lite confie le contrôle des réglages et de la mise en marche à une molette frontale qui facilite non seulement son utilisation mais aussi son nettoyage, ce qui est toujours appréciable. De plus, son design et sa configuration interne sont modifiés pour une meilleure performance à haute température grâce à une bobine à double couche. Non seulement elle consomme moins d’énergie pour se chauffer, mais elle le fait aussi plus rapidement.

En termes de puissance brute, la nouvelle Xiaomi Induction Cooker Lite a une puissance nominale de 2 100 W et dispose de 9 niveaux de température, réglables à partir de la molette frontale mentionnée précédemment. Pour la supporter sur le plan de travail, nous avons des coussinets en silicone qui empêchent les glissements, et de nouvelles sorties d’air sont ajoutées ainsi qu’un ventilateur axial à 7 pales. Tout cela est axé sur une meilleure dissipation de la chaleur, ce qui rend cette Induction Cooker Lite plus durable dans le temps.

Et qu’en est-il du prix ? Pour le moment, nous n’avons rien pour la France. Le nouveau électroménager de Xiaomi pour votre cuisine n’est disponible que sur leur site Global. Le modèle précédent avait la NFC et il semble que pour ce modèle Lite, nous ne l’aurons pas à disposition. Il s’agit de la seule perte par rapport à la génération précédente, et peut-être la raison de l’adoption du « Lite » dans le nom. Mais ne vous laissez pas tromper, c’est meilleur que le précédent.

