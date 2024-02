Cette application pour ton Xiaomi est gratuite et t’aide à garder les appels de SPAM à distance.

Une des plaies téléphoniques actuelles dont personne n’est épargné sont les appels SPAM. En réalité, la semaine dernière, j’ai reçu des appels de quatre numéros différents, fixes et mobiles, dans l’après-midi, chacun se déclenchant dès que je bloquais le précédent.

L’avantage des téléphones mobiles par rapport au téléphone fixe classique est qu’Android dispose d’un identificateur d’appels SPAM extrêmement utile. Mais parfois, ils vous surprennent avec de nouveaux numéros qui ne sont pas dans cette base de données. Ou des numéros masqués vous appellent. Que faire face à cette marée d’appels ? Utilisez cette application appelée True Caller, par exemple.

True Caller, identificateur d’appels SPAM et fléau des numéros masqués

Une des applications d’identification d’appels les plus populaires, les chiffres plaident en faveur de True Caller : plus de 1 milliard de téléchargements, plus de 20 millions d’avis et une note moyenne de 4,4 / 5. Dernièrement mise à jour il y a une semaine, le 30 janvier, True Caller suit le modèle Freemium classique, donc vous pouvez la télécharger et utiliser ses principales fonctionnalités gratuitement.

Installation et autorisations demandées

Dès l’installation de l’application, la première chose que True Caller vous demandera est si vous souhaitez qu’elle soit votre application par défaut pour identifier les appels entrants qui sont des SPAM. Ensuite, viennent les autorisations dont l’application a besoin pour fonctionner sans restrictions : autorisations d’accès aux appels, aux messages et aux contacts. Et il vous demandera également votre numéro de téléphone pour vous appeler et le vérifier. La même application vous demandera de prendre le temps de consulter sa Politique de confidentialité et de savoir quelles données elle obtient de vous, comment elle les traite, les utilise, et que votre numéro restera toujours confidentiel. Et une fois qu’il effectue l’appel d’identification, il est temps de créer un compte pour avoir un profil dans la base d’utilisateurs de True Caller. Vous pouvez utiliser un compte Google si vous en avez un, bien qu’il accepte également d’autres clients de messagerie.

Que puis-je faire avec True Caller sur mon Xiaomi ?

Cette application vous permettra de bloquer les appels entrants indésirables et les vendeurs téléphoniques en identifiant les numéros inconnus et en vous permettant de les voir dans l’historique des appels de votre téléphone mobile. Et ce n’est pas seulement pour les appels, l’application peut également identifier les messages SMs d’origine inconnue et bloquer instantanément tout SMs indésirable et/ou provenant d’un télémarketing. C’est génial, car le SPAM par SMs est également constant.

True Caller vous permet même d’enregistrer une courte vidéo qui sera diffusée dès que vous appelez vos numéros de confiance, tels que vos amis et votre famille.

Fonctions supplémentaires avec l’abonnement Premium

Nous avons déjà dit que True Caller est gratuit, mais comme la plupart des applications de services, elle offre des fonctions supplémentaires lorsque vous vous abonnez au modèle Premium, telles que la suppression des publicités, la possibilité de savoir qui a consulté votre profil, de pouvoir voir d’autres profils de manière privée, ou d’avoir une priorité plus élevée si vous avez besoin de l’assistance du service.

Puis-je enregistrer à nouveau des appels ?

True Caller était l’une des applications les plus populaires car elle vous permettait d’enregistrer des appels, mais cela s’est terminé en mai 2022, lorsque Google a coupé l’herbe sous le pied de toutes les applications utilisant les services d’accessibilité dédiés à cette fonctionnalité. Cependant, cela a changé un an plus tard, car en 2023, True Caller a réimplémenté le service sur Android et iOS.

Cependant, étant l’une de ses fonctions phares, il semble que pour l’utiliser, il faille devenir Premium. Comme le Joker de Heath Ledger l’a dit : « Si tu es bon dans quelque chose, ne le fais jamais gratuitement ».