Les 6 meilleures nouveautés qui sont arrivées sur WhatsApp ces derniers jours

Tout au long de cette semaine, WhatsApp s’est mis à jour avec une série de nouveautés très intéressantes. Nous les passons toutes en revue ci-dessous.

Voici toutes les améliorations qui sont arrivées sur WhatsApp au cours de la dernière semaine.

WhatsApp, la plateforme de messagerie la plus utilisée au monde avec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois, continue de mettre à jour ses applications avec de nouvelles fonctionnalités vraiment utiles. Ainsi, une semaine de plus, grâce au média spécialisé WABetaInfo, nous vous présentons les meilleures nouveautés qui sont arrivées sur le client de messagerie appartenant à Meta au cours des 7 derniers jours.

Nous allons maintenant détailler les 6 améliorations que WhatsApp a incluses dans son service cette dernière semaine, parmi lesquelles nous devons souligner un nouvel outil de création et d’édition d’stickers et une option qui vous permet de choisir vos contacts favoris pour pouvoir les appeler plus facilement depuis l’application de messagerie.

Voici les meilleures nouveautés de WhatsApp de cette dernière semaine

La plupart des améliorations dont nous allons vous parler ci-dessous ont été déployées sur les applications Beta d’Android et d’iOS grâce à différentes mises à jour au cours de la dernière semaine. Cela signifie que certaines de ces fonctionnalités sont encore en développement et, par conséquent, pour en profiter sur votre téléphone, vous devrez vous inscrire au programme Beta de WhatsApp.

Sans plus attendre, nous allons énumérer les six fonctions qui sont arrivées sur WhatsApp au cours de cette dernière semaine :

Création et édition d’stickers : la version bêta de WhatsApp pour iOS avec le numéro de version 24.2.75 a apporté deux nouvelles fonctionnalités : la capacité de créer et d’éditer tous types d’stickers et l’arrivée de nouvelles options de formatage du texte pour les citations, les puces, les listes numérotées et les lignes de code .

et l’arrivée de nouvelles options de formatage du texte pour les . Contacts favoris pour les appels : la deuxième grande nouveauté de WhatsApp cette semaine a été découverte dans la version bêta pour iOS 24.3.10.70 et il s’agit d’une fonctionnalité qui vous permet de choisir des contacts favoris pour pouvoir les appeler depuis l’application de manière plus rapide et facile.

Rapports de compte automatiques : de plus, la version bêta de WhatsApp pour Android avec le numéro de version 2.24.3.30 a révélé que la plateforme de messagerie travaille sur une fonctionnalité qui vous permettra de créer automatiquement des rapports de compte .

. Accès aux rapports de chaîne depuis les paramètres de l’application : la version bêta de WhatsApp pour Android 2.24.3.30 comprend une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’accéder directement aux rapports de votre chaîne ou de vos chaînes WhatsApp depuis les paramètres de l’application.