La fin de Bard approche : Gemini aura sa propre application pour mobiles dans quelques jours

Google Bard a ses jours comptés et Gemini remplacera ce chatbot IA qui a été lancé pour concurrencer ChatGPT d’OpenAI. Les plans de Google se déroulent sans heurts, l’annonce de Gemini fin 2023 n’a surpris personne, contrairement à Gemini Pro, qui est une approche radicalement différente par rapport aux autres options sur le marché.

L’intégration de Gemini en tant que modèle derrière Bard a été une déclaration d’intention de la part de Google. Ce tournant a permis à l’entreprise de Mountain View de développer son modèle d’IA jusqu’à ce qu’il soit capable de générer des images avec presque autant de créativité que DALL-E.

L’annonce a été faite dans un article sur le blog officiel de Google et a été relayée sur X, anciennement Twitter, où elle a suscité l’enthousiasme des fans. Le communiqué indique que Bard est maintenant Gemini, changeant complètement son identité et ouvrant la voie à une série de changements.

L’objectif principal de Google est d’unifier l’expérience avec son IA, en lui donnant une identité propre. Pour y parvenir, le changement de nom n’est pas la seule chose qui a été faite, Gemini aura une application pour Android.

Google added a new changelog for Bard, and — oh boy — it’s a big one!

The availability in Canada is awesome! That said I don’t really understand the limitations with the app. That’s disappointing as someone who lives in Europe.

Oh by the way… https://t.co/xM2snHVYJ9 is real. pic.twitter.com/QKgKrRjmM4

— Dylan Roussel (@evowizz) Février 3, 2024