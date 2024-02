La fonctionnalité d’IA la plus remarquable du Galaxy S24 ne sera pas disponible sur d’autres Android avant le dernier trimestre de l’année

Le dernier communiqué de presse de Samsung confirme que « Circle to Search » ne sera pas disponible sur d’autres appareils Android, sauf sur les Google Pixel 8, avant octobre 2024

Les nouveaux Samsung Galaxy S24 sont remplis de nouvelles fonctionnalités d’IA

Les nouveaux vaisseaux amiraux de Samsung, les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra, ont été officiellement mis en vente il y a quelques jours. Ils se distinguent non seulement par leur design et leurs fonctionnalités améliorées, mais aussi par l’intégration d’un nouvel ensemble de fonctions d’intelligence artificielle appelé Galaxy AI.

Nous venons d’apprendre que la fonctionnalité d’IA la plus remarquable des Galaxy S24 ne sera pas disponible sur d’autres appareils Android, sauf sur les Pixel les plus récents, avant le dernier trimestre de 2024.

« Circle To Search » ne sera disponible sur d’autres appareils Android qu’à partir d’octobre, en plus des Galaxy S24 et des Pixel 8

Comme nous l’ont confirmé nos collègues du média spécialisé 9to5Google, Samsung a récemment publié un communiqué de presse aux Pays-Bas dans lequel il a annoncé que les précommandes des Galaxy S24 avaient dépassé celles de leurs prédécesseurs, et précise qu’une des fonctionnalités d’IA les plus intéressantes de Galaxy AI, « Circle To Search », sera exclusive aux Galaxy S24 et aux Google Pixel 8 pendant presque toute l’année 2024.

Ainsi, selon ce communiqué, la fonctionnalité d’IA « Circle To Search », qui vous permet d’effectuer des recherches en entourant simplement d’un cercle l’objet dont vous souhaitez trouver des informations, sera disponible sur d’autres appareils Android en plus des Galaxy S24 et des Pixel 8 à partir du 5 octobre 2024.

« Circle to Search sera disponible sur les séries Google Pixel 8 et Samsung Galaxy S24 à partir de janvier 2024. Circle to Search pourrait être disponible sur des appareils Android d’autres marques à partir du 5 octobre 2024, mais aucun développement actif n’est en cours ».

Donc, si vous n’avez pas de Galaxy S24 ou de Google Pixel 8, il semble que vous deviez attendre pour tester « Circle to Search » sur votre appareil, même si vous avez toujours l’option d’utiliser Google Lens en attendant. Cette application vous permet de reproduire la plupart des fonctionnalités de « Circle To Search » et est disponible sur tous les téléphones Android du marché.