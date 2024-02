iOS 17.4 sera lancé en mars : découvrez tous les changements qui arriveront sur votre iPhone

Voici toutes les nouveautés qui arriveront sur votre iPhone en mars prochain

Découvrez les nouveautés d’iOS 17.4

Apple lancera la version finale d’iOS 17.4 en mars prochain avec des nouveautés intéressantes et des changements historiques sur les iPhone de l’Union européenne, en permettant le Sideloading ou la possibilité de choisir un navigateur par défaut autre que Safari. Bien que ces nouveautés soient les plus importantes, il est certain que d’autres nouvelles fonctionnalités arriveront également et doivent être prises en compte.

Dans cet article, nous vous présenterons toutes les nouveautés d’iOS 17.4 qui arriveront sur votre iPhone en mars prochain, de manière à ce que vous puissiez les connaître toutes avant leur lancement. Nous les présenterons sous forme de liste pour faciliter leur lecture de manière simple et rapide.

Nouveautés d’iOS 17.4

Nous allons maintenant vous énumérer les nouveautés qui arriveront sur votre iPhone lorsque Apple lancera la version d’iOS 17.4. Une version qui changera complètement les choses dans l’Union européenne, mais qui ajoutera également des fonctions intéressantes qui amélioreront le chronomètre ou l’application Podcasts :

Changements pour se conformer à la loi sur les marchés numériques : Apple apportera une série de changements pour se conformer à la DMA de l’UE. D’une part, les utilisateurs pourront télécharger des stores d’applications tiers alternatifs à l’App Store ou choisir le navigateur par défaut avant d’utiliser Safari. Ces changements n’arriveront qu’à l’iPhone et non à l’iPad, car iOS et iPadOS sont considérés comme des plates-formes différentes.

: Apple apportera une série de changements pour se conformer à la DMA de l’UE. D’une part, les utilisateurs pourront télécharger des stores d’applications tiers alternatifs à l’App Store ou choisir le navigateur par défaut avant d’utiliser Safari. Ces changements n’arriveront qu’à l’iPhone et non à l’iPad, car iOS et iPadOS sont considérés comme des plates-formes différentes. Nouveaux emojis : La mise à jour de printemps apporte toujours de nouveaux emojis, et iOS 17.4 ne fait pas exception. Cette fois-ci, nous aurons les suivants : un emoji hochant la tête verticalement, un emoji secouant la tête horizontalement, un phénix, un citron vert, un champignon, une chaîne brisée, plusieurs symboles représentant des familles avec des silhouettes humaines, plus de variantes de personnes marchant, courant, assises sur différents types de fauteuils roulants et plus de variantes de personnes aveugles marchant avec une canne.

Nouvelle fonction dans l’application native Podcasts : L’application native Podcasts pourra transcrire l’audio en texte et fonctionnera de la même manière que les paroles en direct d’Apple Music.

et fonctionnera de la même manière que les paroles en direct d’Apple Music. Amélioration du chronomètre de l’iPhone : Tout comme le minuteur, le chronomètre de l’iPhone aura également sa propre activité en direct qui apparaîtra à la fois sur l’île dynamique et sur l’écran verrouillé, afin de pouvoir interagir avec celle-ci sans avoir besoin d’ouvrir l’application.

Nouvelle génération de CarPlay : Avec des changements qui permettront de contrôler de nombreux aspects des véhicules et avec une nouvelle interface. Jusqu’à présent, les marques qui ont confirmé leur arrivée sont Porsche et Aston Martin.

: Avec des changements qui permettront de contrôler de nombreux aspects des véhicules et avec une nouvelle interface. Jusqu’à présent, les marques qui ont confirmé leur arrivée sont Porsche et Aston Martin. SharePlay sur HomePod : Une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux membres de la famille et aux amis de contrôler ce qui sort des haut-parleurs en scannant un code QR.

Comment installer la version bêta d’iOS 17.4 sur l’iPhone ou l’iPad

Nous vous expliquerons maintenant comment installer la version bêta d’iOS 17.4 sur votre iPhone ou iPad, si vous souhaitez profiter des nouveaux emojis ainsi que d’autres nouveautés qui arriveront dans la version finale, comme les transcriptions dans l’application Podcasts ou les activités en direct pour le chronomètre :