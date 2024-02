Comment éteindre la lampe de poche du téléphone portable et éviter qu’elle ne s’allume seule

Marre de voir la lampe de votre téléphone s’allumer toute seule? Découvrez comment l’éteindre et les étapes à suivre pour empêcher qu’elle s’allume automatiquement.

Il arrive que certaines téléphones allument accidentellement la lampe lors d’un geste.

Bien que la plupart des téléphones Android que l’on trouve sur le marché offrent des fonctionnalités similaires, les différentes surcouches de personnalisation qu’ils possèdent modifient habituellement la façon dont on y accède. Un exemple clair en est l’allumage et l’extinction de la lampe de poche, un outil que nous utilisons plus souvent que nous ne le pensons.

Prenons l’exemple des téléphones fabriqués par Motorola. Allumer ou éteindre la lampe de poche sur certains de ces téléphones est extrêmement simple, il vous suffit de secouer le téléphone de gauche à droite pour l’activer ou la désactiver, un geste qui devrait sans aucun doute être intégré par la plupart des fabricants de téléphones.

De même, il arrive parfois que la lampe de poche du téléphone s’allume toute seule, ce qui est souvent extrêmement agaçant. Si cela vous arrive et que vous ne savez pas pourquoi, ou comment empêcher cela, nous sommes là pour vous aider. Dans cet article, nous vous montrerons étape par étape comment éteindre la lampe de téléphone et empêcher qu’elle ne s’allume toute seule.

Éteindre la lampe de téléphone est aussi simple que ça

Si la lampe de poche de votre téléphone s’allume automatiquement lorsque vous effectuez une action spécifique, vous n’avez pas besoin d’installer d’application pour l’éteindre, car tous les téléphones Android disposent d’un raccourci pour l’éteindre en un clin d’œil.

La méthode la plus simple pour l’éteindre est celle que nous allons vous montrer ci-dessous:

Avec la lampe de poche allumée sur votre téléphone, vous devez faire glisser votre doigt de haut en bas pour déplier le panneau de notifications .

. Vous accéderez au petit panneau de notifications, puis vous devrez le déplier à nouveau vers le bas .

. Enfin, vous devrez appuyer sur le bouton indiquant « Lampe de poche », qui l’éteindra une fois que vous l’aurez pressé.

Comment éviter que la lampe de poche du téléphone ne s’allume toute seule?

Les raisons pour lesquelles la lampe de poche du téléphone s’allume toute seule peuvent être variées. Cependant, les plus courantes sont les suivantes:

Vous avez effectué une combinaison de touches : certains téléphones permettent d’allumer la lampe de poche en effectuant une certaine combinaison de gestes ou de touches. Lorsque cela se produit, la lampe de poche s’allume instantanément.

: certains téléphones permettent d’allumer la lampe de poche en effectuant une certaine combinaison de gestes ou de touches. Lorsque cela se produit, la lampe de poche s’allume instantanément. Contacts accidentels : le principal responsable de cela pourrait être l’étui du téléphone. De même, lorsque le téléphone est rangé dans un sac ou une poche, l’écran tactile peut enregistrer un contact accidentel qui allumera automatiquement la lampe de poche.

: le principal responsable de cela pourrait être l’étui du téléphone. De même, lorsque le téléphone est rangé dans un sac ou une poche, l’écran tactile peut enregistrer un contact accidentel qui allumera automatiquement la lampe de poche. Une application que vous avez téléchargée: certaines applications ont accès à la lampe de poche du téléphone. Si elle fonctionne de manière incorrecte ou si elle est configurée pour allumer la lampe de poche lorsqu’un certain geste est effectué, comme siffler pour l’activer, elle allumera la lampe de poche sans votre consentement.

Pour éviter que cela se reproduise, plusieurs solutions sont possibles. La première d’entre elles consiste à désactiver le geste qui allume la lampe de téléphone:

Vous devrez accéder aux paramètres de votre téléphone .

. Dans les paramètres de votre téléphone, vous devrez cliquer sur « Système ».

Ensuite, vous devrez appuyer sur « Gestes ».

Différentes options apparaîtront, vous devrez choisir celle qui dit « Geste rapide de la lampe de poche » .

. Enfin, vous devrez désactiver le Geste rapide de la lampe de poche.

D’autre part, vous devriez supprimer le raccourci de la lampe de poche qui apparaît dans le panneau de notifications de votre téléphone Android. Cela est plus simple que vous ne le pensez:

Tout d’abord, vous devrez déplier complètement le panneau de notifications . Une fois déplié, vous devrez maintenir votre doigt appuyé sur le raccourci appelé « Lampe de poche » .

. Une fois déplié, vous devrez . Lorsqu’il commencera à flotter à l’écran, vous devrez le déplacer vers le bas du panneau de notifications .

. Vous devrez le faire glisser jusqu’à la section intitulée « Faites glisser ici pour supprimer ».

Lorsque ce raccourci sera caché, la lampe de poche ne devrait plus s’allumer toute seule.

N’oubliez pas que si vous cachez le raccourci de la lampe de poche, vous devrez l’allumer sans toucher l’écran en utilisant d’autres applications, ou en activant les gestes intégrés à votre téléphone d’origine.