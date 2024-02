Dans ce guide, je vais vous expliquer comment vous pouvez vérifier votre compte WhatsApp avec votre adresse e-mail et quelles sont les avantages de le faire

Logo de WhatsApp avec une icône représentant l’e-mail

Dans ce guide, je vais vous expliquer comment vérifier WhatsApp par e-mail étape par étape. De plus, je vais vous expliquer à quoi sert cette fonction et comment elle vous aidera si vous ne pouvez pas vous connecter à l’application si vous la désinstallez ou si vous obtenez un nouveau dispositif. Tout ce que vous devez savoir sur l’association de l’adresse e-mail à votre compte WhatsApp se trouve ici.

Vérifier WhatsApp avec e-mail

Pourquoi est-il important d’associer l’adresse e-mail à WhatsApp?

La première chose que je veux vous expliquer, ce sont les étapes à suivre pour associer votre adresse e-mail à WhatsApp. Bien que les indications que je vous montre ici soient basées sur l’application iOS, elles sont pratiquement identiques sur Android. Dans tous les cas, le résultat est le même : votre adresse e-mail est liée à votre profil WhatsApp.

Plus tard, je vais vous expliquer pourquoi il est si important de le faire, mais pour le moment, regardons les étapes à suivre :

Accédez aux paramètres de WhatsApp. Accédez à la section Compte. Si vous ne l’avez pas déjà fait, accédez à la section Vérification en deux étapes. Activez la vérification en deux étapes de WhatsApp en créant un PIN. Pendant ce processus, WhatsApp vous proposera d’ajouter votre adresse e-mail. Si vous aviez déjà la vérification en deux étapes, mais que vous n’aviez pas saisi d’adresse e-mail, touchez Adresse e-mail dans Compte, si vous êtes sur Android. Sur iOS, vous devez accéder à Compte > Vérification en deux étapes et appuyer sur Ajouter une adresse e-mail. Saisissez l’adresse dans le champ de texte. Ensuite, vérifiez l’adresse en la saisissant à nouveau. Terminez la procédure et attendez que WhatsApp associe l’e-mail que vous venez de fournir à votre compte.

Une fois que vous avez suivi ces instructions, votre adresse e-mail est configurée sur votre compte WhatsApp. Mais quels sont les avantages? À quoi ça sert?

La vérification en deux étapes est un système de sécurité qui ajoute une couche supplémentaire au processus de connexion à votre compte. Lorsque vous l’activez, WhatsApp vous demande de définir un PIN, un code que vous seul devez connaître (et vous souvenir).

Eh bien, en gardant cela à l’esprit, imaginez que vous achetez un nouveau téléphone. Vous avez installé WhatsApp et vous voulez configurer votre compte dessus. Pendant le processus, l’application vous envoie un SMs avec un code. Ceci est le premier facteur de sécurité. Après avoir saisi ce code, et à condition que la vérification en deux étapes soit activée, WhatsApp vous demande un deuxième code, qui est le PIN que vous avez créé. Ceci est le deuxième facteur de sécurité et, une fois terminé, la vérification en deux étapes aura été effectuée.

Et qu’est-ce que l’adresse e-mail a à voir avec tout ça? Continuons à imaginer. Après avoir saisi le code que vous avez reçu par SMs, vous vous rendez compte que vous ne vous souvenez pas du PIN que vous avez créé à l’époque. Eh bien, si vous avez lié votre adresse e-mail à votre compte, WhatsApp vous enverra un message dans votre boîte de réception avec toutes les données nécessaires pour réinitialiser votre mot de passe. De cette façon, ajouter l’adresse e-mail à WhatsApp peut devenir votre sauveur si vous n’êtes pas en mesure de terminer l’authentification en deux étapes parce que vous avez oublié le PIN.

En plus de cela, vous devez prendre en compte les points suivants concernant cette fonctionnalité :

L’e-mail ne remplace pas votre numéro de téléphone . Nous parlons à tout moment d’une méthode de récupération du compte, pas d’une méthode pour se connecter à celui-ci.

. Nous parlons à tout moment d’une méthode de récupération du compte, pas d’une méthode pour se connecter à celui-ci. Personne ne peut voir votre adresse e-mail. La seule donnée qui sera visible sur WhatsApp est votre numéro de téléphone, ce qui est déjà beaucoup. Cependant, l’adresse e-mail n’est associée à votre compte que dans les cas où vous devez vous reconnecter et qu’il y a un problème avec la vérification.

Comme vous pouvez le constater, cette fonction n’a rien à voir avec la vérification de WhatsApp Business ou quoi que ce soit de similaire. Il s’agit plutôt d’une mesure de sécurité que vous apprécierez si quelque chose ne se passe pas bien lors de la tentative d’accès à votre compte.