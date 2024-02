10 applications Android peu connues qui méritent une chance

Découvrez 10 applications gratuites pour Android qui ne sont pas très populaires, mais qui en valent vraiment la peine

Applications sur un smartphone Android

Bien que le Google Play Store compte un large catalogue d’applications gratuites et payantes, plus de 3,5 millions en particulier, ce que nous avons l’habitude de faire par défaut est d’installer les applications qui sont les plus populaires dans la boutique de la grande G, ou celles recommandées par nos amis et notre famille, dont certaines, souvent, se chevauchent.

C’est pourquoi, chaque semaine, nous recueillons les meilleures applications peu connues pour Android que nous testons et nous les partageons avec vous afin que vous puissiez également les découvrir et en profiter.

Cette fois-ci, nous avons sélectionné pour vous un total de 10 applications gratuites et payantes qui ne sont pas très populaires, mais que nous pensons que vous ne devriez pas négliger.

Noti Progress Bar

La première application Android que nous aimerions vous recommander est Noti Progress Bar, une application simple qui vous permet de suivre la progression d’une chanson, d’une minuterie ou d’une alarme directement depuis la barre d’état de votre smartphone.

Ainsi, cette application se charge de lire les notifications entrantes pour détecter les barres de progression et utilise la permission d’accessibilité pour afficher une superposition de celles-ci dans votre barre d’état.

Noti Progress Bar est une application open source sans publicité ni achats intégrés qui coûte 0,99 euros, un montant que vous pouvez payer en utilisant le solde que vous avez accumulé dans Google Rewards avant qu’il n’expire.

Google Play | Noti Progress Bar (0,99 euros)

Timed Shutdown [No Root]

Timed Shutdown est une application pratique gratuite pour Android qui vous permet de configurer une minuterie avant d’aller dormir pour que votre smartphone s’éteigne une fois le temps imparti écoulé.

Timed Shutdown est une application open source qui ne nécessite pas de root et que vous pouvez télécharger depuis le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play | Timed Shutdown [No Root]

Dual Wallpaper

Si vous aimez personnaliser votre téléphone Android au maximum, vous devez essayer Dual Wallpaper, une application gratuite, sans publicité ni achats intégrés, qui vous permet de configurer deux fonds d’écran différents pour les modes clair et sombre, de sorte qu’en modifiant le thème dans les paramètres du téléphone, cette application changera automatiquement le fond d’écran de l’écran d’accueil par celui que vous avez choisi.

De plus, cette application peut également être configurée pour changer de fond d’écran en fonction de l’heure, vous pouvez donc en configurer un pour les heures de jour et un autre pour les heures de nuit.

Google Play | Dual Wallpaper

Kvaesitso

Kvaesitso est un lanceur d’applications minimaliste pour Android dont nous vous avons déjà parlé dans notre compilation des meilleures applications open source de 2023.

Ce lanceur particulier se distingue par sa page d’accueil épurée sur laquelle figurent uniquement un widget d’horloge et une barre de recherche qui peut être placée en haut ou en bas de l’écran, et par sa capacité à gérer l’ensemble de votre téléphone directement depuis l’écran d’accueil à l’aide de gestes.

Kvaesitso n’est pas disponible sur le Play Store, mais vous pouvez le télécharger via le lien direct vers F-Droid que nous vous laissons ci-dessous.

Télécharger sur F-Droid | Kvaesitso

Touch The Notch

Touch The Notch est une application aussi curieuse qu’utile, car elle transforme le trou de la caméra frontale en un bouton d’action que vous pouvez configurer avec de nombreux raccourcis et plusieurs types de gestes tels que un toucher, un toucher long, deux touchers et faire glisser des deux côtés, à chacun desquels vous pouvez attribuer une action spécifique.

Ainsi, par exemple, grâce à cette application gratuite, vous pourrez utiliser le trou de la caméra frontale pour prendre des captures d’écran, allumer la lampe de poche, accéder au menu d’alimentation de l’appareil, ouvrir le tiroir des applications ou l’application de l’appareil photo, activer le mode Ne pas déranger ou contrôler la lecture de contenu multimédia.

Google Play | Touch The Notch

Dockalizer: Accesos directos

Une autre application de personnalisation que vous devriez essayer est Dockalizer, une application gratuite qui vous permet d’avoir un dock dans le style d’Apple en bas de l’écran d’accueil de votre téléphone Android.

De plus, ce dock n’est pas toujours visible, car il s’affiche lorsque vous appuyez sur le bouton Accueil, et vous pouvez le personnaliser avec l’apparence et les applications de votre choix. De plus, si votre téléphone est doté d’une version récente d’Android, vous pouvez configurer Dockalizer pour qu’il affiche automatiquement les applications que vous utilisez le plus fréquemment.

Dockalizer est une application payante sans publicité ni achats intégrés qui coûte 0,89 euros, un coût qui vaut la peine d’être payé pour profiter d’un dock dans le style de MacOS sur votre Android.

Google Play | Dockalizer: Accesos directos (0,89 euros)

RootlessJamesDSP

RootlessJamesDSP est un puissant égaliseur audio pour Android qui vous permet de traiter les sons de tout le système sans avoir besoin d’un accès root et qui met à votre disposition tous ces effets audio :

Contrôle des limites

Contrôle de la sortie

Compresseur de plage dynamique automatique

Renforcement dynamique des basses

FIR interpolant égaliseur

Réponse arbitraire de l’égaliseur (EQ graphique)

ViPER-DDC

Converser

Programmation DSP en direct (moteur de scripts pour effets audio)

Modèle analogique

Largeur étape du son

Journal

Effet de salle virtuelle

Google Play | RootlessJamesDSP

WearSocials – Code Wallet

WearSocials est une application Android qui vous permet de scanner toutes sortes de codes QR, de stocker de manière sécurisée des codes QR, des liens, des fichiers et des photos sur votre téléphone et votre montre connectée et de les partager facilement avec qui vous voulez.

Cependant, si vous souhaitez utiliser cette application, vous devrez payer, car elle coûte 1,79 euros.

Google Play | WearSocials – Code Wallet (1,79 euros)

Noterly: simple reminders

Noterly est une application très utile qui vous permet de créer des rappels et des notes simples directement dans le volet de notifications de votre téléphone Android, afin de les avoir toujours à portée de main et de ne pas oublier d’effectuer les tâches les plus importantes de la journée.

De plus, Noterly vous permet de programmer une notification pour une date et une heure spécifiques et de configurer des notifications récurrentes qui se répètent chaque heure, toutes les 6 heures, chaque jour ou tous les 2 jours.

Google Play | Noterly: simple reminders

Remote Mouse

Nous terminons cette liste d’applications peu connues pour Android avec Remote Mouse, une application gratuite qui vous permet de transformer votre smartphone en une télécommande complète pour votre PC, grâce à laquelle vous pouvez contrôler cet ordinateur que vous avez connecté à la télévision sans avoir besoin d’utiliser un clavier et une souris classiques.

En réalité, cette application gratuite imite les fonctionnalités d’un clavier et d’une souris sans fil et dispose également de plusieurs panneaux de contrôle spécialisés tels que Media Remote, Application Switcher, Cross-device clipboard et Web Browsing Remote, qui vous permettent d’effectuer des opérations spécifiques de manière beaucoup plus pratique.

Google Play | Remote Mouse