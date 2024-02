Regardez la façon la plus curieuse et amusante d’organiser les icônes de votre mobile Xiaomi en une seconde

Rien ne dit plus sur une personne que son smartphone. Les sons, le thème, le fond d’écran, les chansons comme sonneries… Personnaliser un mobile est ce qui le rend vraiment vôtre. Et il y a ceux qui aiment tout avoir en ordre, même les icônes des applications sur le bureau.

Le problème, c’est qu’il arrive parfois, lorsque vous installez, désinstallez, ajoutez des widgets, les enlevez, que le bureau de votre mobile se remplit de trous et que vous devez les déplacer un par un jusqu’à former une grille parfaite. Vous voulez faire cela rapidement en 2 secondes ? MIUI vous facilite la tâche.

Organiser les icônes du bureau en un seul geste

Xiaomi adore utiliser toutes les ressources que ses mobiles permettent au niveau matériel. Et l’une d’entre elles est le gyroscope, présent sur tous les smartphones Xiaomi, Redmi et POCO, ce capteur qui mesure l’accélération non gravitationnelle et qui vous permet, par exemple, de poser le téléphone à plat et de passer de l’affichage vertical à l’affichage horizontal.

Donc voici comment vous pouvez organiser tout le bureau de votre mobile en une seule fois, et fenêtre par fenêtre en fonction du nombre d’applications et de widgets que vous utilisez :