Débloquez toutes les performances et la puissance de votre smartphone Xiaomi avec cette astuce simple

Découvrez un simple réglage que vous pouvez faire sur votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO pour en tirer le meilleur parti

Libérez tout le potentiel de votre téléphone Xiaomi grâce à cette fonctionnalité cachée de MIUI et HyperOS

Le système d’exploitation des téléphones Xiaomi, à la fois le classique MIUI et le récent HyperOS, se distingue par l’intégration d’un grand nombre de fonctionnalités qui sont très utiles pour l’utilisateur et, c’est pourquoi au cours de ces derniers mois, nous vous avons révélé des fonctions cachées des deux logiciels qui vous permettent d’améliorer la fluidité et les performances de votre smartphone.

Mais si vous voulez vraiment débloquer toute la performance et la puissance de votre téléphone Xiaomi, soyez attentif car nous allons vous révéler une astuce simple pour y parvenir.

Comment débloquer toute la performance et le potentiel de votre téléphone Xiaomi

Par défaut, les smartphones Xiaomi, Redmi et POCO sont configurés avec un mode de performance équilibrée qui recherche la combinaison parfaite de consommation et de puissance.

Mais à la fois MIUI et HyperOS ont une fonction cachée qui vous permet d’activer le « mode de haute performance » sur votre téléphone Xiaomi, ce qui débloque tout le potentiel de votre appareil et le fait fonctionner au maximum.

Cependant, vous devez prendre en compte qu’en activant ce « mode de haute performance », vous permettez à la fois le processeur et la mémoire de votre appareil de fonctionner à pleine capacité en permanence, ce qui entraînera une légère réduction de l’autonomie.

Par conséquent, en gardant tout cela à l’esprit, si vous voulez débloquer toute la performance et le potentiel de votre Xiaomi, il vous suffit de suivre ces simples étapes :

Accédez au menu Paramètres de votre téléphone Xiaomi

de votre téléphone Xiaomi Allez dans la section Batterie

Dans la barre située juste en dessous du temps restant de la batterie, appuyez sur l’option à l’extrême droite appelée Performance

Enfin, appuyez sur le bouton OK pour activer le « mode de haute performance » sur votre téléphone Xiaomi

Une fois que vous activez le « mode de haute performance » sur votre téléphone Xiaomi, vous remarquerez qu’il est plus rapide et plus fluide, et vous verrez une nouvelle notification dans le panneau des notifications indiquant que les performances de votre appareil ont été améliorées.

De plus, cette notification comporte un bouton intitulé « Désactivé » en bas qui vous permet de désactiver ce « mode de haute performance » d’un simple toucher.