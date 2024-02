L’application native de Podcasts sera bien meilleure sur iOS 17.4 grâce à cette nouveauté

L’application Podcasts sera capable de transcrire l’audio en texte

L’application Podcasts s’améliorera considérablement sur iOS et iPadOS 17.4

Il y a quelques jours à peine, iOS 17.4 a été lancé avec des nouveautés excitantes qui incluent l’option de sélectionner le navigateur par défaut sur l’iPhone, l’incorporation de marchés d’applications alternatifs à l’App Store, un léger changement de design sur Apple Music et une excellente fonctionnalité qui transcrit l’audio des podcasts directement dans l’application native Podcasts.

Cette nouvelle fonctionnalité présente de fortes similitudes avec la fonction de paroles en temps réel d’Apple Music, son application sœur. La familiarité réside dans l’accès aux transcriptions des podcasts via le même icône présent dans l’application Musique, ce qui facilite la visualisation des paroles en temps réel. Voyons comment cette innovation fonctionne.

Voici comment fonctionnent les nouvelles transcriptions dans l’application Podcasts

Avec iOS et iPadOS 17.4, le support des transcriptions générées automatiquement dans l’application Podcasts a été ajouté, offrant aux utilisateurs une manière supplémentaire de profiter du contenu des podcasts au-delà de la simple écoute. Pour accéder aux transcriptions, il suffit de toucher l’icône des deux guillemets.

En cliquant sur le bouton, la transcription de l’audio du podcast apparaîtra en plein écran et se mettra à jour en temps réel à mesure que l’audio se joue, garantissant que le texte surligné reflète ce qui est dit à ce moment-là. Tout comme avec les paroles d’Apple Music, il sera possible de faire défiler le texte et de sélectionner la partie souhaitée pour avancer ou reculer dans l’audio.

De locos lo que mejorará la app nativa de Podcasts en iOS y iPadOS 17.4. pic.twitter.com/Q3HPSk5l4j — Fran Besora  (@ifrnb) 31 janvier 2024

Mais les options ne s’arrêtent pas là ; en plus de faire défiler et de sélectionner des fragments de texte à écouter, il sera également possible de copier et coller le texte ailleurs si quelque chose est particulièrement intéressant et que l’on souhaite le sauvegarder dans l’application Notes, par exemple. De plus, un bouton de recherche est inclus en bas de l’écran pour faciliter la recherche de mots ou de phrases spécifiques dans la transcription et permettre de sauter à ce point de l’audio.

Actuellement, tous les épisodes de l’application Podcasts ont leur propre transcription, bien qu’Apple signale que les transcriptions des épisodes futurs sont ajoutées progressivement. Ces transcriptions sont disponibles en plusieurs langues, y compris l’anglais, le français, l’allemand et l’espagnol, et les hôtes des podcasts ont la possibilité de télécharger leurs propres transcriptions au lieu d’utiliser la version générée automatiquement.