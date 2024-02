10 nouvelles applications gratuites pour Android que vous devriez essayer

Ces 10 applications gratuites pour Android viennent d’arriver sur Google Play, mais elles sont vraiment utiles, alors n’hésitez pas à les essayer !

Applications sur un téléphone Android

Chaque semaine, des dizaines d’applications gratuites pour Android de toutes sortes arrivent sur le Google Play Store. Mais afin que vous n’ayez pas à les tester une par une pour vérifier lesquelles sont vraiment intéressantes et lesquelles ne le sont pas, nous recueillons pour vous les meilleures nouvelles applications qui sont récemment arrivées sur la boutique d’applications Google, et nous vous les proposons pour que vous puissiez les essayer.

Sans plus tarder, nous vous présentons les 10 nouvelles applications gratuites pour Android de ces dernières semaines que vous ne devriez pas ignorer.

Notes : Easy Notes, Bloc-notes

La première nouvelle application pour Android que nous vous recommandons d’essayer est Notes : Easy Notes, un bloc-notes simple avec une interface simple et intuitive, qui propose des fonctions très utiles telles que l’organisation de toutes vos notes par catégories et étiquettes, ainsi que la sauvegarde de ces notes dans votre service de stockage en ligne.

Notes : Easy Notes est une application entièrement gratuite, avec des publicités mais sans achats intégrés, que vous pouvez télécharger via le lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Video To Photo – Image par image

Video To Photo est une application pratique qui vous permet d’extraire des images de frames d’une vidéo tout en préservant la qualité et la taille originales.

Video To Photo est une application gratuite avec des publicités et des achats intégrés allant de 1,09 euro à 10,99 euros.

Pulse VPN : Fast Secure Master

Pulse VPN est un client VPN gratuit, rapide et sécurisé pour Android qui vous offre une bande passante illimitée. Il vous permet de vous connecter à des serveurs du monde entier pour naviguer de manière anonyme sur Internet et accéder à des contenus multimédias qui sont restreints dans votre pays de résidence.

De plus, Pulse VPN utilise un chiffrement vraiment sécurisé et ne trace ni ne stocke votre activité en ligne.

Wokii

Wokii est une application de messagerie privée qui vous permet d’envoyer des messages et de passer des appels vidéo avec vos amis et votre famille de manière facile et rapide.

Ainsi, avec Wokii, vous pouvez créer des discussions de groupe avec vos amis, leur envoyer toutes sortes de GIFs et d’stickers, partager vos Stories avec eux et passer des appels vocaux et vidéo individuels.

PhotoGo – Editeur de photos IA

PhotoGo est un éditeur de photos complet pour Android qui vous permet de coloriser vos anciennes photos en noir et blanc, d’améliorer les photos en un seul clic, de les transformer en caricatures, de supprimer l’arrière-plan de n’importe quelle image, et bien sûr, de créer vos propres images à partir d’un texte en utilisant l’IA.

Rewatch LIVE : Enregistrer en direct

Avec Rewatch LIVE, vous pouvez enregistrer et revoir les diffusions en direct de vos créateurs de contenu et streameurs préférés sur TikTok de manière vraiment simple. Il vous suffit d’entrer leur nom d’utilisateur et cette application se chargera d’enregistrer leurs prochains Lives tant qu’ils seront publics.

Une fois la diffusion en direct de TikTok qui vous intéresse enregistrée, vous pouvez la lire directement dans l’application ou la télécharger sur la mémoire interne de votre smartphone pour la regarder hors ligne.

ONEDiary – Votre journal quotidien

Comme son nom l’indique, ONEDiary est une application gratuite qui vous permet de créer un journal numérique avec vos pensées, les photos que vous avez prises et les endroits que vous avez visités chaque jour.

De plus, ONEDiary dispose d’une fonction de verrouillage qui vous permet de le protéger avec votre empreinte digitale ou un mot de passe, afin que vous seul puissiez accéder aux entrées de votre journal.

Resume builder : Créer un CV

Si vous cherchez du travail et que vous avez besoin d’un outil simple pour créer votre curriculum vitae, vous devriez essayer Resume builder, une application gratuite de création de CV alimentée par l’IA qui vous permet de générer un curriculum professionnel en quelques minutes.

All In One Dictionary

All In One Dictionary est une application de dictionnaire complète pour Android qui inclut les définitions, les traductions et la prononciation d’un grand nombre de mots en anglais.

Cette application gratuite extrait son contenu des dictionnaires de Cambridge, Oxford, Thesaurus.com et Collins, et vous permet également de consulter votre historique de recherche et de marquer vos mots préférés pour améliorer vos compétences linguistiques dans la langue de Shakespeare.

Tranquility Sounds Rain sounds

Si vous aimez écouter des sons relaxants pour vous endormir, nous vous recommandons d’essayer Tranquility Sounds Rain sounds, une application qui vous propose une grande variété de mélodies apaisantes inspirées par les sons de la nature, et qui vous permet de les personnaliser à votre goût et même de créer vos propres sons relaxants.

Tranquility Sounds Rain sounds est une application gratuite avec des publicités, que vous pouvez télécharger via le lien direct vers Google Play que nous vous proposons ci-dessous.