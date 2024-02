Y aura-t-il un événement Apple en mars ? Voici tout ce que l’on sait.

Y aura-t-il un événement en mars? C’est la question

Apple pourrait organiser un événement le mois prochain en mars

Mars approche et la question qui plane toujours dans l’air est de savoir s’il y aura un événement Apple à cette période ou non. Il y a eu de nombreuses occasions où la société de la pomme a organisé un événement au printemps, et il est possible que cette année soit la même, car nous avons de nombreux produits en attente.

Toutes les rumeurs indiquent que nous verrons de nouveaux iPad Pro avec un écran OLED, un iPad Air avec une nouvelle taille d’écran et de nouveaux MacBook Air avec le processeur M3. Si Apple suit sa tradition annuelle, nous pourrions également voir une nouvelle couleur pour les iPhone 15 et de nouveaux accessoires pour les iPhone et l’Apple Watch aux couleurs du printemps.

Célébration d’un événement spécial au mois de mars

La première chose que nous faisons lorsque nous nous posons cette question est de revoir ce qu’Apple a fait par le passé. Les années précédentes, la société a réalisé les actions suivantes :

2023 : Aucun Apple Event n’a été organisé.

: Aucun Apple Event n’a été organisé. 2022 : Événement le 8 mars. Apple a annoncé un iPhone SE, de nouvelles couleurs pour l’iPhone 13, un nouvel iPad Air et le Mac Studio avec le Studio Display.

: Événement le 8 mars. Apple a annoncé un iPhone SE, de nouvelles couleurs pour l’iPhone 13, un nouvel iPad Air et le Mac Studio avec le Studio Display. 2021 : Événement le 21 avril. Apple a annoncé de nouveaux iPad Pro, le premier iMac avec M1, un Apple TV 4K, AirTag et une nouvelle option de couleur pour l’iPhone 12.

: Événement le 21 avril. Apple a annoncé de nouveaux iPad Pro, le premier iMac avec M1, un Apple TV 4K, AirTag et une nouvelle option de couleur pour l’iPhone 12. 2020 : Aucun keynote.

: Aucun keynote. 2019: Événement le 25 mars. Apple a annoncé ses services.

Qu’est-ce qu’Apple pourrait annoncer lors d’un événement au printemps

Selon les rumeurs, Apple a de nombreux produits en attente qu’il pourrait présenter lors d’un événement spécial :

Nouveaux iPad Pro: Avec des écrans OLED de 11 et 12,9 pouces, une puce M3 et de nouveaux accessoires tels qu’un Magic Keyboard en aluminium et un Apple Pencil 3 avec des embouts magnétiques interchangeables.

Nouveaux iPad Air : Avec des écrans de 11 et 12,9 pouces, un processeur M2 et de nouvelles couleurs.

: Avec des écrans de 11 et 12,9 pouces, un processeur M2 et de nouvelles couleurs. Nouveaux MacBook Air M3 : Avec un nouveau processeur M3 et aucun changement de design.

: Avec un nouveau processeur M3 et aucun changement de design. Nouvelle couleur pour les iPhone 15 : Chaque printemps, Apple lance une nouvelle couleur pour l’iPhone le plus récent, donc cela pourrait se produire cette année également. Rappelons que les iPhone 15 n’ont pas de variante en rouge, ce qui en réalité un bon candidat.

: Chaque printemps, Apple lance une nouvelle couleur pour l’iPhone le plus récent, donc cela pourrait se produire cette année également. Rappelons que les iPhone 15 n’ont pas de variante en rouge, ce qui en réalité un bon candidat. Nouveaux accessoires: Nouveaux étuis et bracelets pour l’Apple Watch aux couleurs du printemps.

Quand Apple organisera-t-il son premier événement de l’année

Si Apple décide finalement d’organiser un événement au printemps, il est très probable que cela se produise pendant le mois de mars. iOS 17.4 et les nouveaux appareils sont prévus pour ce mois-là, c’est donc la date la plus probable pour l’événement.

Sinon, le premier événement majeur d’Apple serait la WWDC 2024, qui a lieu la première semaine de juin. Lors de cet événement, les nouveaux systèmes d’exploitation sont présentés, tels que iOS 18, considérée comme l’une des meilleures mises à jour de l’histoire d’Apple.

Quoi qu’il arrive, nous vous tiendrons informés de toutes les informations. Que ce soit en couvrant l’événement en direct ou en publiant différents communiqués de presse que la société peut lancer pour annoncer tous les produits qu’elle lancera au cours des prochaines semaines.