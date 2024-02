La Xiaomi Smart Band 8 est la compagne idéale pour le sport : je l’utilise depuis des mois et voici le meilleur et le pire.

Dans sa catégorie, il n’a pas de concurrent, tant pour ce qu’il offre que pour le prix auquel il est vendu. Xiaomi offre plus que quiconque pour si peu et en plus de bonne qualité. Nous parlons de la Xiaomi Smart Band 8, le bracelet d’activité qui deviendra indispensable dès que vous l’aurez utilisé pendant quelques jours.

Pourquoi ? Il dispose de nombreux capteurs biométriques pour suivre votre rythme corporel, de centaines de modes sportifs et vous pouvez l’utiliser comme une « télécommande » pour votre téléphone grâce aux Widgets sur différentes fonctions. Mais surtout, son prix est fou : moins de 40 euros, là où d’autres marques en demanderaient même le double.

Smart Band 8 : une compagne de tous les instants

Honnêtement, en ce qui concerne les wearables, j’ai toujours préféré une smartwatch à une smartband, tant pour l’aspect sportif que pour l’utilisation, la consultation et la réception de notifications sur mon téléphone sans le toucher. Pourquoi ? Tout simplement pour la puissance et l’écran, car une smartband n’a pas un écran aussi grand ni une puce aussi performante. Mais depuis que j’ai reçu cette smartband pour la tester, la Smart Band 8 a été une vraie surprise.

Je pensais que j’allais revenir à ma montre intelligente – j’utilise une Redmi Watch 3 – après l’avoir testée, mais ce n’est pas tout à fait le cas… Finalement, j’utilise les deux wearables en même temps, et ces derniers mois, j’ai opté pour porter la Smart Band 8 à la salle de sport et comme usage quotidien pour voir les notifications qui me parviennent sur mon téléphone pendant que je travaille, cuisine, joue, etc.

Pourquoi ? Tout d’abord pour le confort, car elle est légère et vous ne remarquez pas que vous la portez. Ensuite, parce qu’avec cet écran AMOLED et une interface fonctionnant à 60Hz, c’est un plaisir. Et parce que, en contrôlant des éléments comme la lecture de musique depuis le bracelet, cela évite de sortir le téléphone de la poche à la salle de sport.