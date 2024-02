L’Apple Watch sauve la vie de plusieurs personnes ayant subi un grave accident

La détection des accidents par l’Apple Watch redevient cruciale dans un accident de voiture

Les derniers iPhone et Apple Watch disposent de la détection des accidents

Le but d’Apple avec son Apple Watch est de laisser une empreinte significative sur la santé de ses utilisateurs, et jusqu’à présent, il y parvient avec succès grâce à des fonctionnalités telles que la détection des rythmes cardiaques irréguliers ou l’identification des chutes ou des accidents. Récemment, grâce à cette dernière fonction, un groupe de personnes a pu sauver leurs vies après avoir été impliqué dans un accident de voiture.

Une Apple Watch change le destin après un accident de voiture

Mardi matin dernier en Ontario, Canada, un véhicule s’est écrasé contre un arbre, blessant deux de ses occupants, qui ont été transportés immédiatement à l’hôpital. Cependant, selon les rapports, la situation aurait pu être bien pire sans la fonction de détection des accidents de l’Apple Watch, qui a alerté les services d’urgence et la police.

Selon le récit des médias locaux, la technologie de détection des accidents a été essentielle pour aider la police à localiser et fournir une assistance aux victimes. Selon le comuniqué, « l’accident s’est produit juste avant 2 heures du matin sur l’autoroute 15 à l’intersection de l’avenue Jurupa et impliquait une Hyundai Sonata blanche avec cinq occupants ».

Lorsque Apple a mis en place la détection des accidents sur l’iPhone 14 et les dernières Apple Watch, il l’a fait dans le but de sauver des vies et d’aider les personnes. Cette fonction utilise plusieurs capteurs pour déterminer si vous avez été impliqué dans un accident de voiture et informe ensuite les autorités ou les services d’urgence pour qu’ils interviennent.

Nous avons entendu de nombreuses histoires de ce genre où l’iPhone 14 ou l’Apple Watch jouent un rôle crucial. Pendant ce temps, Apple travaille à intégrer davantage de fonctionnalités de ce type dans sa dixième génération d’Apple Watch, telles que la détection de l’apnée du sommeil grâce à différents modèles ou la surveillance de la pression artérielle pour identifier les tendances à la hausse ou à la baisse.