HUAWEI travaille sur un nouveau téléphone pliable et pourrait arriver plus tôt que tu ne l’imagines

Cet appareil, qui serait au format clapet, arrivera directement pour concurrencer des terminaux tels que le Samsung Galaxy Z Flip

Tout porte à croire que HUAWEI prépare le lancement d’un nouveau téléphone pliable à clapet

HUAWEI a entamé sa remontée sur le marché des téléphones portables, se hissant même parmi les « cinq premiers » en Chine et améliorant ses ventes de 47% d’une année sur l’autre. Pour continuer dans cette voie, l’entreprise doit continuer à proposer des smartphones attrayants au public, et c’est exactement ce qu’elle compte faire. Selon les informations divulguées par un distributeur de HUAWEI sur Weibo et rapportées par Gizmochina, l’entreprise se prépare déjà à lancer un nouveau téléphone pliable.

Nous ne connaissons pas encore beaucoup de détails sur ce nouveau téléphone portable de HUAWEI, mais les fuites laissent entendre que son lancement pourrait être imminent. Nous n’aurons pas à attendre des mois pour découvrir son apparence ou savoir quel processeur il embarque, car la présentation pourrait être fixée pour ce mois de février. De plus, ces premières informations révèlent également qu’il pourrait concourir directement avec des modèles tels que le Samsung Galaxy Z Flip 5 5G, avec lequel il semble partager le même design.

Le nouveau téléphone pliable de HUAWEI pourrait arriver en février

Le catalogue des téléphones pliables de HUAWEI est sur le point de s’enrichir d’un nouveau modèle, du moins c’est ce que prétend l’un des « insiders » de l’entreprise chinoise. Selon cet informateur, HUAWEI va organiser un événement pour célébrer le Nouvel An chinois qui aura lieu le 10 février. En plus de cette célébration, l’entreprise profitera de l’occasion pour présenter un « nouveau produit pliable de petite taille ».

En tenant compte de cette définition, nous pouvons imaginer qu’HUAWEI annoncera le lancement d’un nouveau téléphone pliable. Si l’on prête attention, il parle d’un produit « petit », ce qui pourrait signifier qu’il s’agit d’un modèle au format clapet. Le nom de code de ce nouveau smartphone serait « LEM » et il pourrait être équipé d’un processeur Kirin avec 5G, du moins si l’on se fie aux informations fournies par cet « insider ».

Gizmochina rapporte également une fuite provenant de Fixed Focus Digital. Celle-ci suggère que la prévente de ce nouveau téléphone pliable de HUAWEI pourrait commencer juste après la célébration du Nouvel An chinois, c’est-à-dire après le 10 février. De plus, l’entreprise pourrait attendre la Fête des Lanternes (24 février) pour réaliser le lancement officiel de ce dispositif.

Si ces informations se confirment, le prochain lancement de HUAWEI aurait lieu dans quelques jours seulement. De plus, ce téléphone serait le successeur du HUAWEI Pocket S et du HUAWEI P50 Pocket, les précédents téléphones pliables à clapet de la marque. En se basant sur son design, ce terminal arriverait pour concurrencer directement des modèles tels que le Samsung Galaxy Z Flip5 et le Motorola razr 40 ultra, également au format clapet.

Il est important de mentionner que ce smartphone devrait être commercialisé uniquement en Chine, où HUAWEI a une forte présence sur le marché des téléphones pliables. En effet, ses Pocket S et P50 Pocket se sont accaparés 29,6% de toutes les ventes de smartphones pliables en 2023 dans le pays asiatique. Si HUAWEI fait du bon travail avec ce nouveau téléphone, il est fort probable qu’il maintienne voire augmente ce pourcentage déjà remarquable.