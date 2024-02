Ceci est la meilleure fonction d’accessibilité de l’iPhone

« Contenu lu » me semble être l’une des meilleures fonctionnalités d’accessibilité de l’iPhone

L’iPhone dispose de grandes fonctionnalités d’accessibilité

L’iPhone propose une large gamme de fonctionnalités d’accessibilité qui rendent son utilisation beaucoup plus simple pour tous. Parmi ces fonctionnalités, il en existe une en particulier que j’utilise quotidiennement et que je considère comme l’une des meilleures disponibles sur l’iPhone, l’iPad et le Mac, car elle facilite la lecture de n’importe quel texte de manière rapide et simple.

Je parle de la fonction appelée « Contenu lu ». Grâce à cette fonction, nos appareils peuvent lire le texte sélectionné, ce qui est très utile, notamment dans Safari, par exemple. Contrairement à la possibilité de lire des articles qui est arrivée avec iOS 17, « Contenu lu » ne lit que la partie que nous sélectionnons.

Comment activer « Contenu lu » sur l’iPhone

Je vais maintenant vous expliquer les étapes pour activer cette fonctionnalité d’accessibilité sur l’iPhone ou l’iPad. Suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Réglages. Accédez à Accessibilité. Appuyez sur « Contenu lu ». Activez l’option « Lire la sélection ».

Et voilà ! Avec cette fonction activée, chaque fois que nous sélectionnons un texte, l’iPhone ou l’iPad le lira pour nous. Mais ce n’est pas tout, dans cette section des réglages, il existe également une option qui nous permet de lire l’écran de l’appareil en balayant vers le bas avec trois doigts, par exemple.

En revenant à « Contenu lu », il y a de nombreuses façons de le configurer pour l’adapter au mieux à nos besoins. D’une part, nous avons la possibilité de choisir la voix qui va lire le contenu ou la langue par défaut. De plus, nous pouvons également ajuster la vitesse à laquelle le contenu est lu.

Il vaut la peine d’explorer la section Accessibilité dans les réglages de notre iPhone ou iPad pour découvrir des fonctionnalités comme celles-ci. Bien que certaines soient conçues pour les personnes qui en ont besoin, beaucoup d’autres peuvent être utilisées par tous, comme la possibilité de lire le contenu sélectionné de l’écran.