J’ai gagné de l’espace sans arrêter de prendre des photos. Cet ajustement de l’appareil photo Xiaomi est devenu indispensable.

Il est vrai que les téléphones Xiaomi ont récemment évolué dans l’un des aspects clés pour de nombreux utilisateurs: l’espace de stockage. Les dernières générations sont livrées avec 256 Go de stockage (sans compter l’UltraSpace des Xiaomi 14), mais il y a encore beaucoup de Xiaomi, Redmi et POCO en circulation avec une mémoire de 64 Go et similaires. Les téléphones qui vont beaucoup bénéficier de l’arrivée d’HyperOS.

Principalement parce que le nouveau système est non seulement plus petit en termes de gigaoctets, mais libère également de l’espace lors de son installation. Mais aussi parce qu’elle présente des ajustements tels que l’appareil photo HyperOS, qui réduit considérablement l’espace occupé par les photos et vous permet donc d’en prendre beaucoup plus sans problème de capacité. Pour moi, c’est un ajustement indispensable dont il n’y a pas de retour en arrière.

Modifiez cela dans l’appareil photo HyperOS et réduisez la taille de vos photos

Avec les dernières versions d’Android, un format très attendu et extrêmement utile est arrivé dans l’écosystème. Il s’agit du format HEIF, sigle qui désigne High Efficiency Image File Format. Fondamentalement, il s’agit d’un format conteneur pour les images numériques, comme celles que nous prenons avec notre téléphone Xiaomi. Grâce à ce format, on ne parle plus de JPG, de PNG, de GIF. Tout passe à un nouveau niveau qui, de plus, compresse considérablement le poids sans affecter la qualité.

Avec les images HEIF, nous pouvons avoir des photos en HDR et d’autres formats photographiques, tout en économisant autant d’espace que possible, ce qui réduit également le stockage de notre téléphone mobile. En activant ce format pour nos images, les photos prises avec notre Xiaomi occuperont moins d’espace, et c’est toujours une excellente nouvelle. Surtout si vous êtes amateur de photographie et que vous avez votre Xiaomi rempli de flous, de panoramas, de photos de nature ou de selfies.

Activation du format HEIF dans HyperOS

Activation du format HEIF dans HyperOS

Pour activer le format HEIF sur notre Xiaomi, il suffit d’accéder à l’appareil photo HyperOS (cela fonctionne également avec MIUI 14, ce n’est pas exclusif) et de modifier le paramètre correspondant. Voici comment faire en quelques étapes simples:

Ouvrez l’application de l’appareil photo HyperOS ou MIUI 14

Cliquez sur la flèche en haut de l’appareil photo, celle qui pointe vers le bas, pour afficher le menu des icônes

Dans ce menu, cliquez sur l’icône en forme de roue qui vous mènera aux « Paramètres » de l’appareil photo HyperOS

Localisez maintenant « Format HEIF » et activez-le

Terminé

Activation du format HEIF dans MIUI 14

Activation du format HEIF dans MIUI 14

Ouvrez l’application de l’appareil photo sur votre téléphone Vous voyez l’icône des trois barres dans le coin supérieur droit ? Cliquez dessus pour ouvrir les paramètres de l’appareil photo Faites défiler vers le bas jusqu’à trouver l’option « Format HEIF » et activez-la

Dès que vous activez ce réglage, toutes les photos prises avec votre Xiaomi occuperont beaucoup moins d’espace. Croyez-nous quand nous disons que le changement est perceptible, vous le remarquerez, et vous serez en mesure de stocker beaucoup plus de photos dans le même espace.