Ton téléphone Xiaomi n’a-t-il pas encore reçu HyperOS ? Avec cette astuce simple, tu peux forcer la mise à jour

Tu expliques, étape par étape, comment tu peux recevoir la mise à jour vers HyperOS avant les autres

HyperOS se distingue par une interface utilisateur entièrement repensée

Xiaomi a déjà confirmé qu’un bon nombre de téléphones portables, aussi bien de sa marque principale que des marques Redmi et POCO, recevront HyperOS, une nouvelle variante de sa couche de personnalisation pour Android qui est basée sur MIUI, mais qui aura un design repensé, avec plus d’options de personnalisation et une meilleure intégration avec d’autres services, applications et produits du géant chinois.

Cependant, le déploiement de la version mondiale de HyperOS n’est pas aussi rapide qu’attendu, c’est pourquoi nous venons aujourd’hui vous révéler une astuce simple grâce à laquelle vous pouvez forcer la mise à jour vers HyperOS et recevoir le nouveau système d’exploitation de Xiaomi sur votre smartphone le plus tôt possible.

Comment forcer la mise à jour vers HyperOS sur votre téléphone Xiaomi

MIUI cache toutes sortes d’astuces à l’intérieur, qui vous permettent d’économiser de la batterie et d’améliorer les performances de votre appareil, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que le logiciel des téléphones Xiaomi dispose également d’une fonction cachée qui vous permet de forcer la mise à jour vers HyperOS, afin que vous n’ayez pas à attendre plus longtemps pour essayer la nouvelle couche de personnalisation de la marque chinoise.

Sans plus de préambules, nous vous présentons les étapes à suivre pour recevoir la mise à jour vers HyperOS sur votre Xiaomi, Redmi ou POCO avant tout le monde :

Accédez au panneau des Paramètres de votre téléphone portable Xiaomi

de votre téléphone portable Xiaomi Accédez à la section Paramètres supplémentaires

Cliquez sur la rubrique Région

Sélectionnez une région différente de la France, de préférence l’Inde

Retournez au menu principal des Paramètres de votre smartphone

de votre smartphone Appuyez sur l’option À propos du téléphone et ensuite sur la carte avec la version de MIUI

et ensuite sur la carte avec la version de MIUI Enfin, cliquez sur le bouton Vérifier les mises à jour

Si la version de HyperOS pour votre terminal avait été déployée, cette mise à jour apparaîtrait déjà et pour l’appliquer, vous n’auriez qu’à appuyer sur le bouton « Télécharger la mise à jour ».

Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran que nous vous laissons ci-dessus, dans mon cas, je n’ai pas reçu la mise à jour vers HyperOS, mais plutôt la dernière mise à jour de sécurité d’Android pour mon appareil, le POCO F3, donc c’est aussi une bonne astuce pour forcer les mises à jour de sécurité sur votre smartphone Xiaomi.