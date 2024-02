Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max, quel est le meilleur téléphone mobile de 2024 ? Comparatif

Comparons les deux fleurons les plus avancés de Samsung et d’Apple pour 2024 : le Samsung Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max

Le Samsung Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max sont les deux smartphones les plus avancés de chaque entreprise / Image : Urban Techno

Après le lancement et la mise en vente du nouveau Samsung Galaxy S24 Ultra, un smartphone haut de gamme qui est doté de nouvelles fonctions d’IA, une fois de plus, la bataille pour devenir le meilleur téléphone mobile de 2024 se jouera entre l’appareil de la marque coréenne et le téléphone haut de gamme le plus récent d’Apple, un iPhone 15 Pro Max que nous avons déjà pu analyser en profondeur.

Vous vous demandez sûrement lequel de ces deux fleurons est le meilleur, c’est pourquoi, ci-dessous, nous allons comparer les deux porte-étendards de Samsung et d’Apple en analysant les aspects les plus remarquables de chacun d’entre eux, tels que leur design, leurs performances, leur autonomie et leurs caméras, en nous basant sur une vidéo de nos collègues d’Urban Techno que nous vous laissons juste ci-dessous.

Comparaison des caractéristiques

iPhone 15 Pro Max Samsung Galaxy S24 Ultra Dimensions 15,99 cm x 7,67 cm x 0,83 cm 16,23 X 7,9 X 0,86 cm Poids 221 g 233 g Écran Super Retina XDR 6,7 pouces ProMotion 1 – 120 Hz Résolution 2.532 x 1.170 px, 458 ppp, Luminosité maximale de 2.000 nits et Contraste de 2.000.000:1 6,8 Pouces, Dynamic AMOLED 2X, QHD+ (3080 x 1440 pixels), Infinity-O Edge-Display, 1-120 Hz, Luminosité maximale de 2.600 nits, Corning Gorilla Armor, HDR10+ Processeur Apple A17 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM 8 Go 12 Go Système d’exploitation iOS 17.3 Android 14 avec One UI 6.1 Stockage 256/512 Go/1 To 256 Go/512 Go/1 To Caméras Triple caméra (48+12+12 MP) Quadruple caméra (200+12+50+10 MP) Caméra frontale 12 MP avec ouverture focale f/2.2 12 MP (f/2.2, 80°, 25 mm, HDR10+) Batterie 4.422 mAh 5.000 mAh, charge rapide de 45 watts, charge sans fil de 10 watts Couleurs Titanium naturel, Titanium bleu, Titanium blanc et Titanium noir Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet et Titanium Yellow Autres Dynamic Island, Détection d’accidents, connexion aux satellites, 5G (sub-6 GHz), LTE, Gigabit avec MIMO 4×4 et LAA, WiFi 6E Wifi 802.11ax (6e gén.) avec MIMO 2×2, Bluetooth 5.3, Puce à bande ultra large NFC, Compatibilité avec Thread, IP68, Son stéréo, FaceID, Bouton d’action 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC, Résistant à l’eau selon la norme IP68, Double SIM (2x Nano + eSIM), GPS, Reconnaissance faciale, lecteur d’empreintes digitales ultrasonique, 2 haut-parleurs, Dolby Atmos, Partage d’alimentation sans fil, DeX, Mode enfant, Sécurité des données : KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN Prix de lancement 1.469 euros 1.459 euros

Design

Les deux smartphones bénéficient d’une qualité de construction haut de gamme, car les deux sont fabriqués en titane et ont un dos en verre mat qui, dans le cas du Galaxy S24 Ultra, est protégé par un verre Corning Gorilla Glass Armor.

En termes de design, les Galaxy S24 Ultra et iPhone 15 Pro Max sont également assez similaires, bien que l’appareil d’Apple opte pour des bords et des coins arrondis qui rendent le téléphone plus confortable, tandis que le téléphone Samsung a des bords plats et des coins à 90 degrés qui améliorent également le confort par rapport à son prédécesseur, le Galaxy S23 Ultra.

Dans ce sens, l’iPhone 14 Pro Max est un peu plus léger que le Galaxy S24 Ultra, car le smartphone d’Apple ne pèse que 221 grammes contre 233 grammes pour le terminal phare de la firme coréenne.

Une autre différence que nous trouvons entre les deux téléphones est que le Samsung Galaxy S24 Ultra a des marges plus symétriques que l’iPhone 15 Pro Max, ce qui rend les deux appareils assez similaires du point de vue esthétique.

Cependant, sans aucun doute, l’un des éléments distinctifs de ces deux smartphones est leur module de caméra arrière, car le Galaxy S24 Ultra continue de miser sur des modules photographiques indépendants et l’iPhone 15 Pro Max dispose d’un module carré de caméras où sont logés trois capteurs photo et un flash LED.

Enfin, la position des boutons est également différente sur les deux téléphones, car dans le cas de l’iPhone, ils sont répartis entre les deux côtés de l’appareil, tandis que dans le cas du Samsung Galaxy, à la fois le bouton d’alimentation et le contrôle du volume sont situés sur le côté droit.

Écran

En ce qui concerne leur écran, les deux appareils disposent du même type de panneau, mais avec différentes technologies : Super Retina XDR ProMotion sur l’iPhone 15 Pro Max et Dynamic AMOLED 2X sur le Samsung Galaxy S24 Ultra.

De plus, les deux écrans ont une taille similaire, 6,7 pouces pour l’iPhone et 6,8 pouces pour le Galaxy, tous deux ont un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 120 hertz et les deux panneaux nous offrent des noirs très profonds et de bonnes couleurs et angles de vision.

Cependant, chacun des écrans de ces deux fleurons a ses particularités par rapport à l’autre, car l’écran de l’iPhone 15 Pro Max offre des couleurs plus naturelles et mieux calibrées, tandis que celui du Galaxy S24 Ultra a un niveau de luminosité plus élevé, 2 600 nits contre 2 000 nits pour l’iPhone 15 Pro Max, chauffe beaucoup moins que celui de l’iPhone avec la luminosité maximale activée et a beaucoup moins de reflets que celui de l’iPhone 15 Pro Max, ce qui vous permet d’utiliser une luminosité plus faible et de moins fatiguer vos yeux.

Une autre différence entre les écrans des deux smartphones est que celui du Galaxy S24 Ultra est surmonté d’un trou dans l’écran où se trouve la caméra frontale, tandis que celui de l’iPhone 15 Pro Max est équipé d’une Dynamic Island avec Face ID qui vous permet de déverrouiller l’appareil très rapidement avec votre visage. En revanche, le Samsung Galaxy S24 Ultra n’a pas une reconnaissance faciale aussi précise que celle de l’iPhone, mais il dispose d’un capteur d’empreintes digitales ultrasonique vraiment efficace.

Matériel et performances

L’iPhone 15 Pro Max et le Samsung Galaxy S24 Ultra sont dotés de deux des processeurs mobiles les plus puissants actuellement, le premier étant équipé d’une puce Apple A17 Pro et le second d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, donc en termes de performances au quotidien, vous ne remarquerez aucune différence entre les deux.

Les différences se trouvent dans leurs températures, car le Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy chauffe beaucoup moins que l’A17 Pro d’Apple lors de l’utilisation de certaines applications telles qu’Instagram et lors de l’utilisation de deux cartes SIM, une physique et une eSIM.

S-Pen

Évidemment, l’un des éléments distinctifs du Samsung Galaxy S24 Ultra par rapport à l’iPhone 15 Pro Max est la présence du S-Pen, un accessoire qui est vraiment utile pour prendre des notes manuscrites et contrôler la caméra à distance, mais que vous utiliserez sûrement plus dans ce modèle grâce à Galaxy AI, les nouvelles fonctions d’IA qui sont arrivées sur tous les Galaxy S24.

Batterie et charge

En ce qui concerne leur autonomie, l’iPhone 15 Pro Max se comporte mieux que le Galaxy S24 Ultra au repos et consomme légèrement moins que le téléphone Samsung à pleine puissance. Cela signifie que même avec moins de mAh, l’iPhone offre une meilleure autonomie que le Samsung Galaxy.

Cependant, là où le Galaxy S24 Ultra est meilleur que l’iPhone 15 Pro Max, c’est en termes de vitesse de charge, car il dispose d’une charge rapide de 45 W contre 25 W pour l’iPhone.

De plus, il y a aussi des différences dans les options de charge, car le Galaxy S24 Ultra prend en charge la charge sans fil et la charge sans fil inversée, ce qui est très utile pour charger votre montre connectée ou vos écouteurs, tandis que l’iPhone 15 Pro Max prend en charge la charge sans fil et le MagSafe, une technologie qui vous permet d’ajouter des accessoires tels qu’une batterie externe ou un porte-cartes, entre autres options.

Logiciel

Si nous nous concentrons sur le logiciel de chacun de ces smartphones, la principale différence entre One UI 6.1 avec Android 14 et iOS 17.3 est que le premier vise à inclure un nouvel ensemble de fonctionnalités d’IA parmi lesquelles Circle to Search, une fonctionnalité qui vous permet d’obtenir des informations sur n’importe quoi que vous voyez à l’écran du téléphone simplement en la entourant d’un cercle ou l’option d’utiliser la traduction simultanée à la fois dans les discussions écrites et dans les appels.

Enfin, dans ce domaine, nous devons souligner que le Samsung Galaxy S24 Ultra bénéficiera de 7 ans de mises à jour Android et de 7 ans de mises à jour de sécurité, une amélioration significative par rapport à la génération précédente qui dépasse ainsi la prise en charge offerte par Apple pour ses appareils haut de gamme.

Caméras

En ce qui concerne la photographie, le Samsung Galaxy S24 Ultra est équipé d’un capteur principal de 200 MP qui vous permet de prendre des photos en 50 et 200 mégapixels et qui offre un zoom optique 2x, tandis que l’iPhone 15 Pro Max opte pour un capteur principal de 48 mégapixels, qui vous permet de prendre des photos à 12, 24 et 48 MP et qui dispose également d’un zoom optique 2x.

Si nous analysons les photos prises avec les deux appareils photo, celles prises avec le Galaxy S24 Ultra ont de meilleures couleurs, car l’iPhone, parfois, transforme les tons rouges en orange, et une meilleure plage dynamique, car le logiciel photo de Samsung gère mieux les lumières et les ombres.

Cependant, globalement, l’appareil photo principal de l’iPhone 15 Pro Max est supérieur à celui du Galaxy S24 Ultra, principalement parce qu’il offre un niveau de détail plus élevé et des options de prise de vue plus variées et complètes.

En ce qui concerne les capteurs ultra grand-angle des iPhone 15 Pro Max et Samsung Galaxy S24 Ultra, ils sont similaires, car les deux ont des problèmes de distorsion et de bruit, bien qu’il convienne de mentionner que celui du Samsung parvient à prendre de meilleures photos en basse lumière que celui de l’iPhone.

En ce qui concerne l’appareil photo téléobjectif, de 5 à 10x, le zoom du Samsung Galaxy S24 Ultra est plus performant que celui de l’iPhone 15 Pro Max dans presque toutes les situations, car le téléphone Samsung offre des photos avec un meilleur niveau de détail que celles prises avec l’iPhone.

De plus, à la fois le Samsung Galaxy et l’iPhone sont équipés de deux bons appareils photo selfie de 12 mégapixels, bien que celui du Galaxy S24 Ultra interprète mieux les couleurs et offre une meilleure plage dynamique.

Enfin, en ce qui concerne l’enregistrement vidéo, l’iPhone 15 Pro Max est toujours meilleur que le Galaxy S24 Ultra, car bien que Samsung ait résolu le problème du bruit dans des situations de faible luminosité, il n’atteint pas encore le niveau de l’iPhone. À cet égard, il convient de souligner que les deux appareils disposent d’un mode d’enregistrement ultra stable avec l’appareil photo grand-angle, qui est meilleur sur l’iPhone, mais il est plus facile à utiliser sur le Samsung car le Galaxy S24 Ultra vous permet de prévisualiser la stabilisation, ce que l’iPhone 15 Pro Max ne fait pas.

iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra : lequel est le meilleur ?

Alors, qui est le gagnant de cette comparaison ? Honnêtement, nous pensons qu’il s’agit d’une égalité technique, car les deux appareils sont très similaires en termes d’écran, de performances, d’autonomie et de caméras, et ils ont un prix très similaire (1.469 euros pour l’iPhone et 1.459 euros pour le Samsung Galaxy).

Par conséquent, le principal facteur qui devrait vous faire pencher pour l’un ou l’autre est le logiciel, car si vous aimez Android, si vous êtes habitué au système d’exploitation de Google et si vous souhaitez découvrir tout ce que vous pouvez faire avec l’IA, votre meilleur choix sera le Samsung Galaxy S24 Ultra et, en revanche, si vous vous sentez plus à l’aise avec iOS et l’écosystème Apple, votre meilleur choix sera l’iPhone 15 Pro Max.