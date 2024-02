Comment empêcher le Centre de contrôle d’apparaître dans les enregistrements d’écran de votre iPhone

Nous vous expliquons comment éviter que le Centre de contrôle n’apparaisse dans vos enregistrements d’écran avec deux astuces simples

Le Centre de contrôle de l’iPhone a de nombreuses fonctions

Nous allons vous révéler le secret pour empêcher le Centre de contrôle d’apparaître dans vos enregistrements d’écran sur votre iPhone. Une façon de les rendre plus esthétiques en utilisant deux fonctionnalités d’iOS avec lesquelles vous pouvez empêcher le Centre de contrôle d’apparaître au début ou à la fin d’un enregistrement d’écran sur l’iPhone. Dans cet article, nous vous expliquerons deux astuces pour éviter que le Centre de contrôle n’apparaisse dans vos enregistrements d’écran, ainsi que comment réaliser un enregistrement d’écran ou un enregistrement avec un son de fond.

Comment faire un enregistrement d’écran sur iPhone

La première chose est d’apprendre à enregistrer l’écran de l’iPhone. Pour cela, vous avez seulement besoin du Centre de contrôle, donc il faut vérifier si vous avez l’accès direct. Si vous ne l’avez pas, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone. Accédez au Centre de contrôle. Recherchez l’option Enregistrement d’écran. Appuyez sur le bouton vert avec un + de couleur verte.

Une fois que l’accès direct au Centre de contrôle est ajouté, vous n’avez qu’à faire glisser vers le bas pour y accéder et appuyer sur l’icône que nous avons ajoutée avec les étapes précédentes. À la fin de l’enregistrement, il sera ajouté à votre photothèque. Rappelons, tant que nous y sommes, qu’il est possible de bloquer l’accès au Centre de contrôle lorsque l’iPhone est verrouillé.

Comment enregistrer l’écran de l’iPhone avec un son de fond

L’iPhone permet également d’enregistrer son écran avec un son de fond. Pour réaliser un enregistrement d’écran avec un son de fond, suivez ces étapes :

Accédez au Centre de contrôle et recherchez l’icône que nous avons ajoutée pour enregistrer l’écran. Maintenez l’icône de l’enregistreur enfoncée pour commencer la capture de l’écran. Appuyez sur le bouton rouge du microphone. Enregistrez l’écran de votre iPhone avec le son. Le microphone capturera ce qui peut être entendu à ce moment-là.

Cette fonctionnalité est utile pour réaliser des enregistrements d’écran de notre iPhone avec notre voix en arrière-plan, idéale pour expliquer comment quelque chose fonctionne, par exemple.

Comment éviter que le Centre de contrôle n’apparaisse dans les enregistrements d’écran

Nous avons déjà vu comment enregistrer l’écran de l’iPhone et ajouter un son de fond. Mais comment évitons-nous que le Centre de contrôle n’apparaisse dans ces enregistrements ? Nous pourrions recadrer la vidéo avec les outils d’édition de l’application Photos, cependant, il existe deux petites astuces pour éviter cela et rendre le processus beaucoup plus rapide.

Après avoir appuyé sur le bouton pour enregistrer l’écran, faites glisser vers le haut pour masquer le Centre de contrôle. Le compte à rebours apparaîtra pour indiquer quand commence l’enregistrement. À la fin de l’enregistrement, il n’est pas nécessaire de revenir au Centre de contrôle pour l’arrêter. Il suffit d’appuyer sur le bouton rouge en haut à gauche.

Avec ces petites astuces, le Centre de contrôle de l’iPhone n’apparaîtra ni au début ni à la fin de l’enregistrement d’écran, ce qui rendra vos enregistrements, avec ou sans audio, plus propres, esthétiques et sans interruption. De petites astuces iOS qui sont très utiles.