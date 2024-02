Apple annonce les résultats financiers du premier trimestre de 2024

Apple a réalisé un chiffre d’affaires de 119,575 milliards de dollars avec un bénéfice de 33,900 milliards de dollars

Apple présente de bons résultats financiers grâce à l’iPhone 15 et aux services

Apple a récemment annoncé les résultats financiers pour son premier trimestre fiscal de 2024. Ces résultats représentent l’une des périodes de vente les plus fortes pour l’entreprise, coïncidant également avec le dernier trimestre de l’année civile. Ainsi, ces résultats financiers reflètent presque toutes les ventes de la série iPhone 15, lancée en septembre 2023.

Voici les résultats financiers d’Apple pour le premier trimestre 2024

Le PDG Tim Cook a déclaré qu’il y a eu une augmentation des revenus ce trimestre grâce aux ventes d’iPhone (principalement l’iPhone 15) et une forte croissance de la division des services, ce qui se traduit par un chiffre d’affaires de 119,575 milliards de dollars avec un bénéfice de 33,900 milliards de dollars.

Bien que ces derniers temps, l’entreprise soit devenue très généraliste en annonçant les revenus, voici les revenus par catégorie de produit :

iPhone : 69,702 milliards de dollars (+6% par rapport au même trimestre de l’année précédente).

: 69,702 milliards de dollars (+6% par rapport au même trimestre de l’année précédente). Mac : 7,780 milliards de dollars (aucun changement).

: 7,780 milliards de dollars (aucun changement). iPad : 7,023 milliards de dollars (-25%).

: 7,023 milliards de dollars (-25%). Appareils portables (Apple Watch, AirPods) : 11,953 milliards de dollars (-11%).

: 11,953 milliards de dollars (-11%). Services : 23,117 milliards de dollars (+11%).

Ces résultats financiers ont été très remarquables, car le PDG d’Apple a également annoncé que l’entreprise travaille intensivement dans le domaine de l’intelligence artificielle et qu’elle fera une annonce dans les prochains mois pour présenter sur quoi ils ont concentré leurs efforts. Probablement lors de la WWDC 2024, lorsqu’ils présenteront iOS 18, où des fonctions de ce type, ainsi qu’un assistant entièrement repensé sont attendues.

Apple a également partagé qu’elle dispose d’un appareil actif pour chaque quatre personnes sur la planète et a mentionné des informations sur Vision Pro et son prix, justifiant que ce dernier n’est pas seulement élevé en raison de toute la technologie embarquée dans l’appareil, mais qu’il y a aussi 5000 brevets impliqués. Des revenus qui ont beaucoup changé ces dernières années, car Apple ne dépend plus du matériel, mais de ses services.