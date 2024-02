Apple confirme qu’elle fera une annonce liée à l’IA dans les prochaines semaines

Tim Cook déclare qu’Apple fera une annonce liée à l’IA dans les prochains mois : de grandes nouveautés arrivent sur iOS 18

Apple annoncera bientôt des nouveautés liées à l’IA

Apple a récemment confirmé, lors de la présentation de ses résultats financiers du premier trimestre de 2024, où elle a rapporté un chiffre d’affaires de 119,575 milliards de dollars avec un bénéfice de 33,9 milliards de dollars, qu’elle concentre de nombreux efforts et du temps dans l’intelligence artificielle générative et qu’elle fera une annonce à ce sujet dans les prochaines semaines.

Un annonce d’Apple liée à l’intelligence artificielle dans les prochaines semaines

C’est le PDG d’Apple, Tim Cook lui-même, qui a annoncé la nouvelle. Plus précisément, il a déclaré ce qui suit : « Au fil du temps, nous continuerons à investir dans ces technologies (IA) et d’autres qui façonneront l’avenir. Cela inclut l’intelligence artificielle, où nous consacrons toujours énormément de temps et d’efforts, et nous sommes impatients de partager les détails de notre travail en cours dans cet espace à la fin de cette année. »

Toutes les rumeurs indiquent que cette annonce sera faite pendant la WWDC 2024, où la société présentera iOS 18, une version dans laquelle on attend de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle dans la plupart des applications natives et un assistant entièrement repensé qu’ils testent actuellement avec l’aide de ChatGPT pour comparer les résultats avec le chatbot d’OpenAI.

Un assistant qui changerait complètement la donne, car il devrait être beaucoup plus conversationnel grâce au modèle de langage d’Apple appelé Ajax, en plus d’être capable d’effectuer des requêtes liées à l’audio et à la vidéo ou la possibilité de créer des raccourcis grâce à une intégration avec l’application native du même nom. Nous pourrions donc créer n’importe quel flux de travail rien qu’avec notre voix.

Tim Cook affirme depuis un certain temps lors d’interviews qu’Apple se concentre sur l’intelligence artificielle générative et qu’ils mettent tous leurs efforts pour la rendre utile aux utilisateurs, ainsi que facile à implémenter dans leur quotidien. Il a récemment été révélé que iOS 18 est considéré chez Apple comme l’une des plus grandes versions d’iOS, voire la plus grande, jamais lancée pour l’iPhone, et il semble que ce soit bien le cas.