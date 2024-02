Microsoft Edge « copie » l’une des fonctions d’IA les plus remarquables des nouveaux Galaxy S24

La version de bureau de Microsoft Edge est mise à jour avec la fonction « Cercle vers Copilot », un outil très similaire à la fonctionnalité « Cercle vers Recherche » qui a fait ses débuts sur les récents Samsung Galaxy S24

Microsoft Edge ne cesse d’évoluer et reçoit maintenant une fonctionnalité d’IA intéressante

Au cours des derniers jours, la société responsable de Windows a amélioré les différentes versions de son navigateur web, Microsoft Edge, avec plusieurs fonctionnalités qui le placent devant le célèbre Google Chrome. Ainsi, après avoir appris que l’application Edge pour Android vous permettra d’installer des extensions, nous venons d’apprendre que la version de bureau du navigateur Microsoft va également être mise à jour avec une fonctionnalité d’IA familière.

En effet, comme nous l’apprenons du média spécialisé Windows Report, Microsoft Edge a emprunté l’une des nouvelles fonctionnalités d’IA des Galaxy S24 pour son chatbot, Copilot.

Microsoft Edge met à jour Copilot avec « Cercle vers Copilot », une fonction similaire à « Cercle vers Recherche » des Galaxy S24

Un récent rapport du média susmentionné révèle que la dernière version Canary de Microsoft Edge pour bureau dispose d’une nouvelle fonction pour Copilot appelée « Cercle vers Copilot », qui apparaît dans le menu de configuration des gestes de la souris du chatbot, comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous.

Comme on pouvait s’y attendre, le nouvel outil « Cercle vers Copilot » fonctionne pratiquement de la même manière que la fonction « Cercle vers Recherche » créée par Google pour les Galaxy S24 et qui arrivera très bientôt sur les Pixel 8, car elle vous permet de dessiner un cercle avec la souris autour d’un objet présent à l’écran et d’obtenir automatiquement les résultats de recherche les plus pertinents à ce sujet, qui sont affichés dans la barre latérale de Edge Copilot.

Si vous avez la version Canary de Microsoft Edge et que vous souhaitez activer la fonction « Cercle vers Copilot », il vous suffit de suivre ces étapes simples :