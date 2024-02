Ne le dis à personne, mais il y a sept jeux cachés de Google sur ton Xiaomi, ils sont super amusants et tu peux y jouer gratuitement

Parfois, nous découvrons certaines astuces ou secrets de nos téléphones sans le vouloir, et aujourd’hui nous vous en présentons un. Un qui est vraiment amusant car nous allons vous parler des jeux cachés de Google. Des jeux que le géant des systèmes d’exploitation mobiles, propriétaire d’Android qui se trouve sous MIUI et HyperOS, a cachés dans nos téléphones. Et ce sont pas moins de sept jeux.

Nous ne parlons pas du jeu classique du dinosaure que Google cache dans son navigateur, Chrome, mais de plusieurs jeux cachés dans l’une de ses applications. Plus précisément, dans Google Play Jeux, le complément de Google Play Store qui a été créé à l’intérieur et a acquis sa propre identité. Mais attention, ce sont des jeux gratuits que nous n’avons même pas besoin de télécharger et que nous pouvons jouer sans connexion Internet.

Trouver et jouer aux jeux cachés de Google sur votre Xiaomi

Comme nous l’avons dit, les jeux cachés de Google sur votre Xiaomi sont rien de moins que sept. On pourrait parler de huit si on compte le jeu du dinosaure de Chrome, mais nous allons nous concentrer sur les sept titres que Google a intégrés dans Google Play Jeux. L’application complémentaire de Google Play Store qui est installée sur la plupart des téléphones Xiaomi, qu’ils utilisent MIUI ou HyperOS, indifféremment.

Pour pouvoir y jouer, il y a un truc, cependant. Si Google Play Jeux détecte que nous avons une connexion Internet active, que ce soit via une connexion de données mobiles ou via le Wi-Fi, il cachera ces jeux et ne les rendra pas faciles à trouver. Nous pouvons donc commencer par activer le mode avion sur notre Xiaomi pour faire disparaître toute trace de connexion. Cela fera apparaître les jeux cachés et gratuits que nous pouvons apprécier sur Google Play Jeux.

Une fois que nous sommes hors ligne, nous pouvons ouvrir l’application Google Play Jeux et nous aurons sept titres devant nos yeux, prêts à appuyer sur le bouton « Jouer » et à y passer tout le temps que nous voulons. Et comme ils sont conçus pour être joués hors ligne, nous n’aurons pas à les télécharger, nous n’aurons rien à payer pour y accéder et nous n’aurons rien d’autre à faire. Il suffit de jouer. De plus, comme Google Play Jeux garde une liste des jeux récents, ils seront là à nouveau lorsque nous aurons une connexion, au cas où nous voudrions y revenir à l’avenir.

Les jeux apparaîtront dans la section Bibliothèque et seront sous-titrés « Jeu intégré », pour que nous puissions les distinguer du reste de la sélection du catalogue. Les jeux cachés et gratuits sont les suivants :