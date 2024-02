Google vient juste de supprimer l’une des fonctionnalités les plus anciennes (et utiles) de son moteur de recherche.

Il est temps de dire au revoir à l’une des fonctionnalités les plus anciennes du moteur de recherche Google : les liens vers les pages Web stockées en cache qui apparaissaient sur la page de résultats, et qui permettaient de visualiser des sites Web qui, pour une raison quelconque, n’étaient pas accessibles à ce moment-là, ou de voir quelle information avait été ajoutée (ou supprimée) d’eux récemment.

L’un des responsables du moteur de recherche Google a été chargé d’annoncer la nouvelle sur son profil de X, où il a confirmé que maintenir cette fonctionnalité n’avait plus beaucoup de sens, car elle avait été conçue pour aider les personnes à accéder aux pages Web lorsqu’ils ne pouvaient pas les charger.

De nombreux utilisateurs utilisaient les pages Web en cache de Google pour accéder à des sites Web bloqués dans leur région en tant qu’alternative aux services VPN, ou pour consulter l’état précédent d’une page qui a été récemment mise à jour. C’était un outil couramment utilisé par les professionnels du référencement (Search Engine Optimization) et par d’autres professionnels travaillant quotidiennement avec le moteur de recherche Google.

Cependant, il a finalement été décidé de retirer cette fonctionnalité du moteur de recherche, qui était intégrée à Google Search depuis des années. Pas du jour au lendemain, car sa disparition s’est produite progressivement depuis la fin de l’année dernière. Ce n’est que maintenant, cependant, qu’un des responsables de Google Search s’est exprimé à ce sujet :

Hey, catching up. Yes, it’s been removed. I know, it’s sad. I’m sad too. It’s one of our oldest features. But it was meant for helping people access pages when way back, you often couldn’t depend on a page loading. These days, things have greatly improved. So, it was decided to…

— Google SearchLiaison (@searchliaison) 1er février 2024