Il y a déjà 100 millions de personnes inscrites à YouTube Music et YouTube Premium

YouTube Music et YouTube Premium comptent 100 millions d’abonnés, devenant de véritables concurrents de Spotify

YouTube Music et YouTube Premium comptent 100 millions d’abonnés. L’annonce a été faite par YouTube elle-même sur son blog officiel, célébrant le fait que son service musical et son service vidéo comptent un nombre d’abonnés plus que respectable. De plus, ils ont réussi à assurer que les deux projets continuent de fonctionner à plein régime.

Ce jalon intervient six ans après le lancement officiel de YouTube Music en tant que plateforme de streaming musical de la société et reflète la croissance rapide qu’elle a connue ces derniers mois. En réalité, on indique qu’elle a enregistré une adoption de 20 millions de membres en seulement un an.

Le fait qu’il y ait déjà 100 millions de personnes abonnées à YouTube Music et YouTube Premium est une grande avancée pour YouTube, qui a réussi à s’imposer comme l’un des principaux acteurs du marché du streaming musical, compétitionnant avec des géants comme Spotify, Apple Music et Amazon Music.

Bien que= les données fournies par YouTube incluent les abonnements d’essai, il est intéressant de constater que de plus en plus d’utilisateurs sont prêts à payer pour ces deux services. En réalité, l’adoption de YouTube Premium peut être attribuée aux énormes efforts de Google pour empêcher l’utilisation de bloqueurs de publicités.

Ces chiffres montrent l’énorme potentiel du streaming musical pour l’industrie ainsi que le rôle clé joué par YouTube dans ce paysage. Les projets futurs du service incluent son implantation dans de nouveaux pays, élargissant ainsi sa portée comme il le fait depuis sa création.

Google n’a pas eu la tâche facile pour faire en sorte que YouTube Premium et YouTube Music séduisent les utilisateurs. En réalité, ces deux services ont connu un grand nombre de changements tout au long de leur existence pour arriver à ce qu’est YouTube Premium aujourd’hui.

Bien que les comparaisons soient odieuses, YouTube Music est derrière Spotify. Les chiffres de Spotify indiquent qu’il compte 574 millions d’utilisateurs dans le monde et 226 millions sur les mêmes marchés partagés avec Music de YouTube, tandis qu’Apple Music se limite à 60 millions d’utilisateurs.

Il ne reste plus qu’à voir comment YouTube Music évoluera au cours des prochaines années. YouTube Premium, quant à lui, pourrait devenir de plus en plus facile grâce à toutes les décisions prises par Google concernant la lecture de contenu sur la plateforme.