Les jeux annoncés pour ce mois de février 2024 sont désormais disponibles sur Apple Arcade

BEAST: Bio Exo Arena Suit Team et Words in Progress sont les jeux qui sont arrivés sur Apple Arcade en février

Apple Arcade a déjà reçu les 2 jeux du mois de février

Pour une raison inconnue, Apple a annoncé en janvier les jeux qui arriveraient sur son service de jeux mobiles en février. C’est certainement un mouvement étrange qui pourrait devenir une habitude pour Cupertino en ce qui concerne l’annonce des nouveautés d’Apple Arcade chaque mois. En tout cas, en attendant que de nouvelles nouveautés soient révélées pour le service dans les prochaines semaines, on peut déjà dire qu’il y a de nouvelles propositions pour les utilisateurs dans l’App Store.

Exactement, Apple Arcade a déjà ses 2 nouveaux jeux disponibles sur l’App Store, ainsi que d’autres nouveautés. Les titres récemment ajoutés sont BEAST: Bio Exo Arena Suit Team et Words in Progress. Ces deux propositions sont très différentes l’une de l’autre, il est donc possible de les combiner sans aucun problème. Cela dit, voyons maintenant ce que ces nouveaux jeux offrent sur le populaire service de la pomme croquée.

BEAST: Bio Exo Arena Suit Team et Words in Progress sont déjà disponibles sur Apple Arcade

BEAST: Bio Exo Arena Suit Team

Pour commencer, parlons de ce BEAST: Bio Exo Arena Suit Team, qui est un jeu d’action en ligne avec des parties en 3 contre 3, qui présente différents personnages sous forme d’animaux (chacun avec ses armes et ses capacités) dans une aventure cosmique, où vous devrez piloter des armures mécaniques appelées BEAST. Ce jeu a une ambiance de science-fiction avec des graphismes et des animations soignés. De plus, il semble que changer de forme d’animal à BEAST, et vice versa, se fait rapidement et facilement. Il est également à noter que ce titre peut être apprécié seul ou en compagnie, et propose plusieurs modes de jeu.

Téléchargez BEAST: Bio Exo Arena Suit Team sur Apple Arcade

Words in Progress

En ce qui concerne Words in Progress, il s’agit d’un jeu de casse-tête avec un mode multijoueur asynchrone et deux autres modes de jeu, un mode infini et un mode pratique. De plus, il prend en charge plusieurs langues et a un design minimaliste, ce qui en réalité un jeu accessible à tous, quel que soit l’âge. Sa proposition commence avec 7 lettres disposées verticalement, que nous devons combiner pour former des mots, sachant cependant qu’à chaque utilisation d’une lettre, celle-ci disparaît et est remplacée par une autre.

Téléchargez Words in Progress sur Apple Arcade

En plus de tout cela, d’autres jeux reçoivent de nouvelles mises à jour, comme Crayola Create and Play+, Jetpack Joyride 2, Cut the Rope 3, Snake.io+, Puzzle & Dragons Story, Cityscapes: Sim Builder, stitch., WHAT THE CAR?, Samba de Amigo: Party-To-Go; et d’autres jeux qui recevront des nouveautés ce mois-ci.

