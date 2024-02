Le dernier de Xiaomi est un moniteur pas cher de 24 pouces avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz

Ceci est tout ce que vous devez savoir sur le Xiaomi Monitor A24i, le nouveau moniteur pas cher de la marque chinoise pour le marché mondial

Le Xiaomi Monitor A24i dispose d’un design minimaliste et d’un écran Full HD de 23,8 pouces

En plus des smartphones, des tablettes, des écouteurs sans fil et des wearables, Xiaomi se distingue également par sa large gamme de dispositifs informatiques offrant un excellent rapport qualité-prix, notamment ses ordinateurs portables et ses moniteurs pour PC. En ce qui concerne ces derniers, la marque chinoise propose déjà sur le marché plusieurs moniteurs moins chers que ceux de ses principaux concurrents et elle secoue à nouveau le marché avec la mise à jour d’un de ses moniteurs pas cher les plus réussis.

Ainsi, le géant chinois vient de lancer sur le marché mondial le Xiaomi Monitor A24i, un nouveau moniteur de 24 pouces qui se distingue par un design simple et minimaliste et par un écran avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz.

Xiaomi Monitor A24i, toutes les informations

Tout comme la version en 27 pouces de ce moniteur, le nouveau Xiaomi Monitor A24i mise sur un design très minimaliste et élégant grâce à un boîtier en plastique qui a une épaisseur de seulement 7,5 millimètres et un poids de 2,98 kilogrammes et qui est doté de cadres ultrafins qui permettent à l’écran de couvrir 90 % de la surface avant et vous permettent de placer deux moniteurs côte à côte et de les faire presque ressembler à un seul.

De plus, le Xiaomi Monitor A24i est également équipé d’un support pratique ajustable en hauteur et en inclinaison et compatible avec les supports muraux de la norme VESA.

En ce qui concerne ses spécifications, le Xiaomi Monitor A24i est équipé d’un écran IPS de 23,8 pouces avec une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 100 hertz, ainsi que d’un port HDMI et d’un port DisplayPort 1.4.

Xiaomi Monitor A24i : disponibilité et prix

Le Xiaomi Monitor A24i a déjà été annoncé sur le site officiel de la marque pour le marché mondial et bien que la société n’ait pas confirmé son prix pour l’Europe, tout semble indiquer qu’il pourrait être vendu dans notre pays pour moins de 100 euros.