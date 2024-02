Le nouvel déshumidificateur que Xiaomi a lancé en Chine a tout ce qu’on peut demander à un déshumidificateur, y compris le silence.

Xiaomi ne s’arrête pas. La société passe l’année à mettre des produits et encore plus de produits sur le marché, car elle dispose de divisions qui couvrent presque tout ce que nous pouvons imaginer, des téléphones mobiles aux voitures (oui, aux voitures). Et elle a aussi toutes sortes d’appareils électroménagers pour notre maison, si intelligents que nous pourrions les considérer comme des systèmes domotiques. Comme les déshumidificateurs, très pratiques pour les personnes allergiques aux acariens.

Avec quelques modèles déjà présents dans son catalogue, Xiaomi a lancé en Chine un nouveau modèle de déshumidificateur sous la marque MIJIA de son écosystème. Il s’agit du nouveau Xiaomi MIJIA Smart Dehumidifier 22L qui est plus grand que les précédents en termes de capacité du réservoir, il élimine plus d’humidité de l’environnement que les précédents… et il est aussi plus silencieux que les précédents. Nous ne l’entendrons pratiquement pas fonctionner.

Le déshumidificateur Xiaomi dont vous avez besoin en France

Il n’y a apparemment rien de nouveau dans la conception du Xiaomi MIJIA Smart Dehumidifier 22L, car il conserve la ligne des produits précédents. La société sait parfaitement comment créer des gammes reconnaissables, et le nouveau modèle devient le plus puissant de tous ceux présents dans son catalogue. Améliorant les performances mais sans aucune caractéristique disruptive au-delà de son système réducteur de bruit à cinq couches.

Le nouveau déshumidificateur que Xiaomi vend déjà en Chine peut fonctionner avec seulement 35,5 décibels de bruit, ce qui le rend extrêmement silencieux. Pour que vous ayez une idée, une mesure aléatoire à n’importe quel moment de la journée peut donner autour de 30 ou 32 décibels. Plus si nous sommes dans une zone animée. Donc, ce niveau de silence du MIJIA Smart Dehumidifier 22L de Xiaomi sera très apprécié, surtout si nous l’utilisons la nuit.

En plus de ce qui a été dit, le nouveau déshumidificateur Xiaomi MIJIA conserve l’écran numérique de grande taille et les LED de notification pour recevoir des alertes, savoir qu’il fonctionne, qu’il faut changer le réservoir et bien plus encore. Et oui, nous pouvons le contrôler depuis notre téléphone portable en utilisant l’application Xiaomi Home, centralisant ainsi tous les gadgets de la maison sur l’écran du téléphone.

Avons-nous dit qu’il peut être contrôlé par la voix? Nous ne voulions pas laisser cela de côté dans la description d’un fantastique déshumidificateur que nous attendons avec impatience pour que Xiaomi le sorte de Chine et le propose dans notre pays. Le prix local du Xiaomi MIJIA Smart Dehumidifier 22L est de 1 199 yuans, ce qui équivaut à environ 155 euros selon le taux de change actuel. Pour l’instant, il ne peut être acheté officiellement qu’en Chine, malheureusement.